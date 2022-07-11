23 нетрезвых водителя, 85 без прав. Статистика ГАИ по Минской области за 9 и 10 июля

Новости Беларуси. За выходные (9 и 10 июля) в Минской области произошло шесть ДТП, в результате которых один человек погиб, шесть получили ранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Борисовском районе столкнулись мотоцикл и автомобиль Volkswagen. 45-летний мотоциклист двигался со стороны деревни Ганцевичи и на закруглении дороги вправо выехал на встречную. В итоге он столкнулся с легковушкой. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, 42-летняя пассажирка мотоцикла доставлена в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Еще одна авария произошла в агрогородке Городок. 14-летняя девушка, управляя мопедом, совершила наезд на 15-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что водитель мопеда управляла транспортом, не имея водительского удостоверения. По факту ДТП проводится проверка.