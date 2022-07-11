Поворот налево и разворот запрещены. На перекрестке Московской и Домашевской изменилась схема движения

Новости Беларуси. В Минске изменилась схема движения на участке первого транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске изменилась схема движения на участке первого транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь на пересечении улицы Московской с улицей Домашевской при движении со стороны проспекта Дзержинского поворот налево и разворот запрещены. Такие изменения разгрузят трафик и помогут избежать пробок и аварий.
Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РУВД города Минска:
На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки. Также дополнительно были установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о том, что на данном участке движение разрешено в прямом направлении. Госавтоинспекцией ежедневно проводится мониторинг состояния движения на данном участке. При необходимости оперативно будут вноситься необходимые для улучшения движения изменения.
После строительных работ движение по этому участку дороги возобновили совсем недавно. Дорожная артерия соединила центр Минска, часть вокзала с проспектом Дзержинского. Вскоре здесь дополнительно нанесут дорожную разметку.