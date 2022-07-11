Поворот налево и разворот запрещены. На перекрестке Московской и Домашевской изменилась схема движения

Новости Беларуси. В Минске изменилась схема движения на участке первого транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь на пересечении улицы Московской с улицей Домашевской при движении со стороны проспекта Дзержинского поворот налево и разворот запрещены. Такие изменения разгрузят трафик и помогут избежать пробок и аварий.

Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Московского РУВД города Минска:

На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки. Также дополнительно были установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о том, что на данном участке движение разрешено в прямом направлении. Госавтоинспекцией ежедневно проводится мониторинг состояния движения на данном участке. При необходимости оперативно будут вноситься необходимые для улучшения движения изменения.