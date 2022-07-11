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Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице

11 июля 2022 14:11
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Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привито более 70 % населения. Это свыше 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице-1

Также вакцинируют и юных пациентов. Защиту от коронавируса уже получили более 13 тысяч детей. Сделать прививку можно в поликлиниках, центрах соцобслуживания населения и в торговых объектах. Всего в столице почти 100 пунктов вакцинации. В наличии есть китайский и российский препарат. В зоне риска пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице-4

Светлана Ермак, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Заболеваемость COVID-19 в столице находится на низких цифрах. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости и сохранить популяционный иммунитет, необходимо дальше проводить вакцинацию тех людей, которые еще не успели вакцинироваться. А те, кто уже привит, им необходимо проводить ревакцинацию. По зонам отдыха  санитарное состояние зон отдыха, качество воды в водоемах находится на постоянном контроле санитарной эпидемиологической службы. Еженедельно проводится оценка санитарного состояния и отбор проб воды.

Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице-7

На столичных зонах отдыха уже отобрано более 350 проб воды, и все они соответствуют нормам. Также идет борьба с клещами. Специальными препаратами обработана территория свыше 320 гектаров.

# Медицина # общество # Светлана Ермак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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