Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице

Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привито более 70 % населения. Это свыше 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также вакцинируют и юных пациентов. Защиту от коронавируса уже получили более 13 тысяч детей. Сделать прививку можно в поликлиниках, центрах соцобслуживания населения и в торговых объектах. Всего в столице почти 100 пунктов вакцинации. В наличии есть китайский и российский препарат. В зоне риска пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Светлана Ермак, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Заболеваемость COVID-19 в столице находится на низких цифрах. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости и сохранить популяционный иммунитет, необходимо дальше проводить вакцинацию тех людей, которые еще не успели вакцинироваться. А те, кто уже привит, им необходимо проводить ревакцинацию. По зонам отдыха – санитарное состояние зон отдыха, качество воды в водоемах находится на постоянном контроле санитарной эпидемиологической службы. Еженедельно проводится оценка санитарного состояния и отбор проб воды.