Все счётчики воды планируют заменить в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси планируют заменить все счетчики воды.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Это хотят сделать для перехода к дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды.

По словам специалистов, проведенный в столице эксперимент по дистанционному съему показаний счетчиков можно назвать успешным. Если его результаты будут удовлетворительными, то будет начата работа по замене счетчиков.

Рабочая группа по созданию унифицированной платформы контроля средств измерения с возможностью дистанционного съема была создана и функционирует. В будущем предстоит подготовить нормативную базу.

Планируется заменить все счетчики воды. Правда конкретные сроки неизвестны – о них говорить пока преждевременно.

Ранее в Министерстве ЖКХ отметили, что сроки планового отключения горячей воды могут сократить (подробности здесь).

Жители белорусской столицы получают обновленные жировки с QR-кодом – это экономит время и упрощает процесс оплаты услуг.