Прямой эфир

Выберут финалистов: конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдёт 14 июня в Минске

14 июня 2018 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Читать стихи, любить родину. Полуфинал II Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» пройдет 14 июня в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выберут финалистов: конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдёт 14 июня в Минске-1

Выберут финалистов: конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдёт 14 июня в Минске-3

В нем примут участие 30 победителей районного, областного и минского городского этапов. Жюри, в составе которого немало известных белорусских писателей, предстоит отобрать 12 юных чтецов. Они сразятся в финале, который станет одним из мероприятий Дня белорусской письменности в Иваново Брестской области.

К слову, творческие чтения в 2018 году проходят с особым вниманием к родным местам под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!».

Телеканал «Столичное телевидение» на всех этапах поддерживает участников и широко освещает это событие.

Выберут финалистов: конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдёт 14 июня в Минске-6

# Конкурс «Жывая класіка» # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина
14 июня 2018 07:32

Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?
14 июня 2018 07:26

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов
14 июня 2018 07:13

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов