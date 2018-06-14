Выберут финалистов: конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдёт 14 июня в Минске

Новости Беларуси. Читать стихи, любить родину. Полуфинал II Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» пройдет 14 июня в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие 30 победителей районного, областного и минского городского этапов. Жюри, в составе которого немало известных белорусских писателей, предстоит отобрать 12 юных чтецов. Они сразятся в финале, который станет одним из мероприятий Дня белорусской письменности в Иваново Брестской области.

К слову, творческие чтения в 2018 году проходят с особым вниманием к родным местам под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!».

Телеканал «Столичное телевидение» на всех этапах поддерживает участников и широко освещает это событие.