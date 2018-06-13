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QR-код на жировках: как это работает

13 июня 2018 16:10
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Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги одним нажатием кнопки. Минчане получают обновленные жировки с QR-кодом, который при наличии смартфона и установленного интернет-банкинга значительно экономит время и упрощает процесс оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

QR-код на жировках: как это работает-1

Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?

При наведении камеры на код моментально появляется вся информация о лицевом счете, которую раньше приходилось вводить вручную.

QR-код на жировках: как это работает-4

Алеся Кузьменко, начальник расчетно-справочного центра № 3 Центрального района Минска:
QR-кодом могут пользоваться специалисты по кассовым расчетам в банках и на почтах. То есть данные учреждения тоже будут оснащены дополнительным каким-то оборудованием. Те, которые привыкли оплачивать в почтовых отделениях и банках, для них это будет сокращение времени очереди.

# Коммунальное хозяйство # общество # Алеся Кузьменко # Фотофакт

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