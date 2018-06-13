QR-код на жировках: как это работает

Новости Беларуси. Оплатить коммунальные услуги одним нажатием кнопки. Минчане получают обновленные жировки с QR-кодом, который при наличии смартфона и установленного интернет-банкинга значительно экономит время и упрощает процесс оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Кузьменко, начальник расчетно-справочного центра № 3 Центрального района Минска:

QR-кодом могут пользоваться специалисты по кассовым расчетам в банках и на почтах. То есть данные учреждения тоже будут оснащены дополнительным каким-то оборудованием. Те, которые привыкли оплачивать в почтовых отделениях и банках, для них это будет сокращение времени очереди.