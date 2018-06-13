Сроки планового отключения горячей воды в Беларуси могут сократить

Новости Беларуси. Сроки планового отключения горячей воды в летнее время могут быть сокращены.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Акстиловича.
По его словам, министерство и теплоснабжающие организации проводят анализ и работу, касающиеся возможности сокращения сроков отключения горячей воды у потребителей.
В прошлом году сроки планового отключения составляли не более двух недель. Были примеры, когда горячую воду отключали и на недельный срок.
Как составляют график отключения горячей воды в столице Беларуси? (читайте далее).