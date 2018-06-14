Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина
Новости Беларуси. Связь теории и практики – важная составляющая подготовки журналиста. В Бресте министр информации Александр Карлюкевич встретился с преподавателями и студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, а затем посетил редакцию областной газеты «Заря», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблема обеспечения кадрами средств массовой информации сегодня стоит остро. Поэтому при подготовке журналистов надо подбирать людей, которые после учебы будут востребованы.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Безумоўна, я чую водгукі і заўседы сачу, як рэагуюць на прафесіяналізм маладых людзей, якія бачаць недахопы. Адпаведныя недахопы і ў падрыхтоўцы. І гэта вельмі гарачая тэма для абмеркавання.
Владислав Шпарло, студент Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:
Я считаю, что данные встречи нужны с представителями такого высокого уровня, поскольку они показывают нам – будущим журналистам – на что стоит равняться в системе СМИ, на какие средства массовой информации, что сейчас актуально, на какие темы можно писать и какие проблемы затрагиваются в обществе.
Студенты активно интересовались новой редакцией закона «О средствах массовой информации». Кстати, сегодня, 14 июня депутаты Палаты представителей рассмотрят его во втором чтении.