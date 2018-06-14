Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина

Новости Беларуси. Связь теории и практики – важная составляющая подготовки журналиста. В Бресте министр информации Александр Карлюкевич встретился с преподавателями и студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, а затем посетил редакцию областной газеты «Заря», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема обеспечения кадрами средств массовой информации сегодня стоит остро. Поэтому при подготовке журналистов надо подбирать людей, которые после учебы будут востребованы.