Прямой эфир

Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина

14 июня 2018 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Связь теории и практики – важная составляющая подготовки журналиста. В Бресте министр информации Александр Карлюкевич встретился с преподавателями и студентами Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, а затем посетил редакцию областной газеты «Заря», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема обеспечения кадрами средств массовой информации сегодня стоит остро. Поэтому при подготовке журналистов надо подбирать людей, которые после учебы будут востребованы.

Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина-1

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Безумоўна, я чую водгукі і заўседы сачу, як рэагуюць на прафесіяналізм маладых людзей, якія бачаць недахопы. Адпаведныя недахопы і ў падрыхтоўцы. І гэта вельмі гарачая тэма для абмеркавання.

Актуальные задачи СМИ: Карлюкевич встретился со студентами и преподавателями БрГУ им. А.С. Пушкина-4

Владислав Шпарло, студент Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:
Я считаю, что данные встречи нужны с представителями такого высокого уровня, поскольку они показывают нам – будущим журналистам – на что стоит равняться в системе СМИ, на какие средства массовой информации, что сейчас актуально, на какие темы можно писать и какие проблемы затрагиваются в обществе.

Студенты активно интересовались новой редакцией закона «О средствах массовой информации». Кстати, сегодня, 14 июня депутаты Палаты представителей рассмотрят его во втором чтении.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?
14 июня 2018 07:26

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов
14 июня 2018 07:13

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов

Обзор прессы. Где в Минске живут панды и летающие собаки?
14 июня 2018 06:50

Обзор прессы. Где в Минске живут панды и летающие собаки?