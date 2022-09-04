Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?
Новости Беларуси. Вообще, наше сельское хозяйство на высоком уровне. Буквально. Дроны мониторят состояние растений, почвы, вносят удобрения, могут даже наблюдать за животными на пастбищах – то есть такие крылатые пастухи. Также в целом помогают оценить обстановку и принять оперативное решение. И это всего лишь один пример, какую высоту взяли наши аграрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цифровизация АПК идет по графику и так контрастирует с тем, что было. О дронах и не мечтали, когда элементарно доили в ведро и убирали свеклу руками.
Наша Александра Качан о том, какой путь прошли белорусские аграрии, чтобы вывести формулу своего успеха и нашей сытости.
Доили вручную, по 25 коровок доили доярки.
В 1990-е, когда площадь теплиц составляла 19 гектаров.
Поставок нет, денег нет, золото своего у нас нет. Остался ресурс. И пришли к такому: все порушилось. Не то что кормить комплексы, многие сейчас с улыбкой воспринимают, на сутки-полтора в стране осталось хлеба, чтобы кормить народ.
Тех, кто жил в 1990-е, этими кадрами не удивишь. Они прекрасно помнят пустые прилавки, талонную систему и огромные очереди за продуктами. Советский Союз распался, а с ним канула в лету система внутренней взаимовыгодной кооперации. Строить экономику уже отдельным республикам пришлось практически с нуля. И здесь каждый искал свой путь. Звучали разные мнения. К примеру, распилить машиностроительные предприятия на металл, а сельское хозяйство – разделить на мелкие участки и приватизировать землю.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Решалось, как, куда пойти нашей стране. И там три основных направления были выбраны главой государства: это продовольственная безопасность, экспорт, жилье. То есть то, что надо людям. А вот эти три основные вехи, направления за собой тянули, как паровоз, шлейф других проблем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь [2013]:
Если мы не сократим в сельском хозяйстве затраты на производство продукции, мы окажемся неконкурентоспособными даже на собственном рынке.
Александр Лукашенко [2014]:
Надо, чтобы крестьяне сами зарабатывали. Цены приличные, ты уже сам говоришь. Сегодня на этих ценах, если работаешь, живешь, можешь хорошо заработать. Это не значит, что мы кого-то не поддерживаем. Если мы видим, вот она перспектива, если туда вложить рубль и завтра будет отдача – мы вложим.
Александр Лукашенко [2015]:
Были вброшены колоссальные ресурсы, чтобы сельское хозяйство нормально работало.
Развитие сельского хозяйства – эту тему никогда не снимают с повестки. Сохранить крупные хозяйства, усовершенствовать отечественную технику и выйти на экспорт. Но прежде просто накормить людей. В тяжелые 1990-е принимать приходилось кардинальные и волевые решения. Которые подергались критике скептиков, а газеты пестрили мрачными и пессимистичными заголовками.
И что сегодня? А сегодня мы можем смело говорить о прибыльной и успешно развивающейся отрасли. Значит решения были приняты верные, не так ли?
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Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Доля сельского хозяйства с перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте страны занимает более 12 %. За последние годы, или если мы сравним с началом 1990-х, становлением нашей республики, когда стояла задача накормить людей, обеспечить продовольствием, то сегодня мы не только обеспечили продовольствием, но имеем экспортный потенциал.
В помощь современные технологии. Белорусские аграрии, как только смогли встать с колен, начали активно изучать передовой опыт, пытаясь внедрить его у себя. Уже в 1996-м стране удалось выкарабкаться из пропасти. Начался период перевооружения и наращивания объемов.
1996 год – в стране выращивают примерно 1 миллион тонн сахарной свеклы, около 85 тысяч тонн мяса птицы, получают чуть менее 25 тысяч тонн сыра.
И начало двухтысячных: более трех миллионов тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн мяса птицы и 280 тысяч тонн сыра.
Условия труда и кадры. Социальная составляющая – важный аспект. Вопрос всегда во главе угла. Производственная дисциплина, рост производительности труда и заработной платы. Неслучайно в нашей стране взяли курс на развитие агрогородков с развитой инфраструктурой и всеми условиями для комфортной жизни на селе. Перспектива – внедрение инноваций.
Владимир Гракун:
Это строительство новых заводов, новых производств, которые позволят обеспечить республику комбикормами, премиксами и аминокислотами. А они нам нужны для получения продукции. А продукция нужна, чтобы обеспечить свое население и иметь экспортный потенциал.
Максимальное импортозамещение с сохранением продовольственной безопасности. В результате многолетней политики Президента мировой рост цен на продовольствие для Беларуси – это не проблема, а возможность заработать. И поддержать союзников, в России, в Китае, в арабских странах и странах Африки. Доллары на хлеб не намажешь, а вот белорусское масло – вполне.