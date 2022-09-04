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Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?

04 сентября 2022 19:24
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Новости Беларуси. Вообще, наше сельское хозяйство на высоком уровне. Буквально. Дроны мониторят состояние растений, почвы, вносят удобрения, могут даже наблюдать за животными на пастбищах – то есть такие крылатые пастухи. Также в целом помогают оценить обстановку и принять оперативное решение. И это всего лишь один пример, какую высоту взяли наши аграрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цифровизация АПК идет по графику и так контрастирует с тем, что было. О дронах и не мечтали, когда элементарно доили в ведро и убирали свеклу руками.

Наша Александра Качан о том, какой путь прошли белорусские аграрии, чтобы вывести формулу своего успеха и нашей сытости.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-1

Доили вручную, по 25 коровок доили доярки.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-4

В 1990-е, когда площадь теплиц составляла 19 гектаров.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-7

Поставок нет, денег нет, золото своего у нас нет. Остался ресурс. И пришли к такому: все порушилось. Не то что кормить комплексы, многие сейчас с улыбкой воспринимают, на сутки-полтора в стране осталось хлеба, чтобы кормить народ.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-10

Тех, кто жил в 1990-е, этими кадрами не удивишь. Они прекрасно помнят пустые прилавки, талонную систему и огромные очереди за продуктами. Советский Союз распался, а с ним канула в лету система внутренней взаимовыгодной кооперации. Строить экономику уже отдельным республикам пришлось практически с нуля. И здесь каждый искал свой путь. Звучали разные мнения. К примеру, распилить машиностроительные предприятия на металл, а сельское хозяйство – разделить на мелкие участки и приватизировать землю.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-13

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Решалось, как, куда пойти нашей стране. И там три основных направления были выбраны главой государства: это продовольственная безопасность, экспорт, жилье. То есть то, что надо людям. А вот эти три основные вехи, направления за собой тянули, как паровоз, шлейф других проблем.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь [2013]:
Если мы не сократим в сельском хозяйстве затраты на производство продукции, мы окажемся неконкурентоспособными даже на собственном рынке.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-19

Александр Лукашенко [2014]:
Надо, чтобы крестьяне сами зарабатывали. Цены приличные, ты уже сам говоришь. Сегодня на этих ценах, если работаешь, живешь, можешь хорошо заработать. Это не значит, что мы кого-то не поддерживаем. Если мы видим, вот она перспектива, если туда вложить рубль и завтра будет отдача – мы вложим.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-22

Александр Лукашенко [2015]:
Были вброшены колоссальные ресурсы, чтобы сельское хозяйство нормально работало.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-25

Развитие сельского хозяйства – эту тему никогда не снимают с повестки. Сохранить крупные хозяйства, усовершенствовать отечественную технику и выйти на экспорт. Но прежде просто накормить людей. В тяжелые 1990-е принимать приходилось кардинальные и волевые решения. Которые подергались критике скептиков, а газеты пестрили мрачными и пессимистичными заголовками.

И что сегодня? А сегодня мы можем смело говорить о прибыльной и успешно развивающейся отрасли. Значит решения были приняты верные, не так ли?

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Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-28

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Доля сельского хозяйства с перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте страны занимает более 12 %. За последние годы, или если мы сравним с началом 1990-х, становлением нашей республики, когда стояла задача накормить людей, обеспечить продовольствием, то сегодня мы не только обеспечили продовольствием, но имеем экспортный потенциал.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-31

В помощь современные технологии. Белорусские аграрии, как только смогли встать с колен, начали активно изучать передовой опыт, пытаясь внедрить его у себя. Уже в 1996-м стране удалось выкарабкаться из пропасти. Начался период перевооружения и наращивания объемов.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-34

1996 год – в стране выращивают примерно 1 миллион тонн сахарной свеклы, около 85 тысяч тонн мяса птицы, получают чуть менее 25 тысяч тонн сыра.

И начало двухтысячных: более трех миллионов тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн мяса птицы и 280 тысяч тонн сыра.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-37

Условия труда и кадры. Социальная составляющая – важный аспект. Вопрос всегда во главе угла. Производственная дисциплина, рост производительности труда и заработной платы. Неслучайно в нашей стране взяли курс на развитие агрогородков с развитой инфраструктурой и всеми условиями для комфортной жизни на селе. Перспектива – внедрение инноваций.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-40

Владимир Гракун:
Это строительство новых заводов, новых производств, которые позволят обеспечить республику комбикормами, премиксами и аминокислотами. А они нам нужны для получения продукции. А продукция нужна, чтобы обеспечить свое население и иметь экспортный потенциал.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство?-43

Максимальное импортозамещение с сохранением продовольственной безопасности. В результате многолетней политики Президента мировой рост цен на продовольствие для Беларуси – это не проблема, а возможность заработать. И поддержать союзников, в России, в Китае, в арабских странах и странах Африки. Доллары на хлеб не намажешь, а вот белорусское масло – вполне.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Качан # Александр Лукашенко # Михаил Русый # Татьяна Нагорская # Галина Запруцкая # Фотофакт

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