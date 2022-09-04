«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?

Новости Беларуси. Вообще, наше сельское хозяйство на высоком уровне. Буквально. Дроны мониторят состояние растений, почвы, вносят удобрения, могут даже наблюдать за животными на пастбищах – то есть такие крылатые пастухи. Также в целом помогают оценить обстановку и принять оперативное решение. И это всего лишь один пример, какую высоту взяли наши аграрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цифровизация АПК идет по графику и так контрастирует с тем, что было. О дронах и не мечтали, когда элементарно доили в ведро и убирали свеклу руками. Наша Александра Качан о том, какой путь прошли белорусские аграрии, чтобы вывести формулу своего успеха и нашей сытости.

Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Задачи и сегодня не перестают рассматривать на самом высоком уровне. Президент страны от практики посещения сельскохозяйственных предприятий не отступает ни на шаг. Крупский район и производственная площадка агрокомбината «Дзержинский». Которая реализует уже привычную для Беларуси схему – взять под крыло слабые хозяйства, развить их и наращивать производственную базу. Лукашенко: «У нас полный бардак и разболтанность в кадрах». Читать здесь.

И таких положительных примеров успешной работы АПК в стране множество. Это агрокомбинат «Ждановичи». Опыта работы хоть отбавляй – недавно здесь отметили вековой юбилей. В середине 1990-х, как и многие другие, предприятие находилось не в лучшем положении.

Евгений Межень, начальник планово-экономической службы агрокомбината «Ждановичи»:

На предприятии было только 3 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний момент площадь сельхозугодий составляет уже 18 тысяч гектаров. С 2003 мы присоединили 5 предприятий, тем самым увеличили свои площади земли.

И вот площадей достаточно, надо их задействовать. Главное – эффективно.

Ольга Полнер, овощевод агрокомбината «Ждановичи»:

Идет полив, удобряется витаминками.

Нет, здесь не бегают с лейками и шлангами. Система автоматизирована. Все: полив, удобрение, температура. И огурчики – один к одному. Благодаря модернизации в сравнении с 1990-ми урожай овощей на предприятии вырос в три раза.

Александра Качан, корреспондент:

В 2007 году предприятие ввело в эксплуатацию первую теплицу, которая отвечала современным технологическим требованиям, в том числе энергоэффективным. И спустя время благодаря наработанному опыту огурцы отечественного производства на прилавках магазинов можно увидеть круглый год.

За счет круглогодичного производства сегодня среди овощей огурцы занимают строчку наиболее прибыльной продукции предприятия. Осваивая новые подходы, тепличное хозяйство вполне успешно выращивает перцы, баклажаны, томаты. И даже черри есть отечественные.

Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:

Томаты мы получаем с марта по ноябрь. Урожайность составляет 65 килограммов с метра квадратного. Томатов большое разнообразие: есть крупные, сливовидные, черри, коктейльные. Поставляем мы свои овощи в основном на Беларусь. И 10 % занимает Россия.

Не только количество, но и качество. Внимание каждой мелочи. Что говорить, даже опылению. Для этого уже более 20 лет агрокомбинат разводит собственных шмелей. Для заметки – раньше их закупали за кордоном. Вот и пример импортозамещения в действии.

Светлана Джигеро, начальник цеха шмелеводства агрокомбината «Ждановичи»:

Это и улучшение товарного вида продукции, и вкусовые качества. И урожайность увеличивается на 25 %. Шмели более лояльны к человеку, не так агрессивны к нему. Работоспособность шмелей выше в 7 раз, чем пчел.

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