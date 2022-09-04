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«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?

04 сентября 2022 19:21
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Новости Беларуси. Вообще, наше сельское хозяйство на высоком уровне. Буквально. Дроны мониторят состояние растений, почвы, вносят удобрения, могут даже наблюдать за животными на пастбищах – то есть такие крылатые пастухи. Также в целом помогают оценить обстановку и принять оперативное решение. И это всего лишь один пример, какую высоту взяли наши аграрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цифровизация АПК идет по графику и так контрастирует с тем, что было. О дронах и не мечтали, когда элементарно доили в ведро и убирали свеклу руками.

Наша Александра Качан о том, какой путь прошли белорусские аграрии, чтобы вывести формулу своего успеха и нашей сытости.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-1

Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Задачи и сегодня не перестают рассматривать на самом высоком уровне. Президент страны от практики посещения сельскохозяйственных предприятий не отступает ни на шаг. Крупский район и производственная площадка агрокомбината «Дзержинский». Которая реализует уже привычную для Беларуси схему – взять под крыло слабые хозяйства, развить их и наращивать производственную базу.

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«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-4

И таких положительных примеров успешной работы АПК в стране множество. Это агрокомбинат «Ждановичи». Опыта работы хоть отбавляй – недавно здесь отметили вековой юбилей. В середине 1990-х, как и многие другие, предприятие находилось не в лучшем положении.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-7

Евгений Межень, начальник планово-экономической службы агрокомбината «Ждановичи»:
На предприятии было только 3 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний момент площадь сельхозугодий составляет уже 18 тысяч гектаров. С 2003 мы присоединили 5 предприятий, тем самым увеличили свои площади земли.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-10

И вот площадей достаточно, надо их задействовать. Главное – эффективно.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-13

Ольга Полнер, овощевод агрокомбината «Ждановичи»:
Идет полив, удобряется витаминками.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-16

Нет, здесь не бегают с лейками и шлангами. Система автоматизирована. Все: полив, удобрение, температура. И огурчики – один к одному. Благодаря модернизации в сравнении с 1990-ми урожай овощей на предприятии вырос в три раза.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-19

Александра Качан, корреспондент:
В 2007 году предприятие ввело в эксплуатацию первую теплицу, которая отвечала современным технологическим требованиям, в том числе энергоэффективным. И спустя время благодаря наработанному опыту огурцы отечественного производства на прилавках магазинов можно увидеть круглый год.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-22

За счет круглогодичного производства сегодня среди овощей огурцы занимают строчку наиболее прибыльной продукции предприятия. Осваивая новые подходы, тепличное хозяйство вполне успешно выращивает перцы, баклажаны, томаты. И даже черри есть отечественные.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-25

Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
Томаты мы получаем с марта по ноябрь. Урожайность составляет 65 килограммов с метра квадратного. Томатов большое разнообразие: есть крупные, сливовидные, черри, коктейльные. Поставляем мы свои овощи в основном на Беларусь. И 10 % занимает Россия.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-28

Не только количество, но и качество. Внимание каждой мелочи. Что говорить, даже опылению. Для этого уже более 20 лет агрокомбинат разводит собственных шмелей. Для заметки – раньше их закупали за кордоном. Вот и пример импортозамещения в действии.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-31

Светлана Джигеро, начальник цеха шмелеводства агрокомбината «Ждановичи»:
Это и улучшение товарного вида продукции, и вкусовые качества. И урожайность увеличивается на 25 %. Шмели более лояльны к человеку, не так агрессивны к нему. Работоспособность шмелей выше в 7 раз, чем пчел.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-34

Галина Запруцкая зоотехник с весомым стажем – более 50 лет. Женщина прошла и сложные периоды, и время, когда село возрождалось. Путь был тернистым, признается Галина Александровна. Выдержать пришлось многое.

«Тут у нас 8 роботов». Как используют современные технологии на агрокомбинате под Минском?-37

Галина Запруцкая, главный зоотехник агрокомбината «Ждановичи»:
Вообще никакой не было механизации, подвесная дорога, кормили скот. Нагружали доярки в тележку и раздавали корма вручную считай. Тут у нас восемь роботов. Людской труд – просто операторы, которые нажимают на кнопки. Тут, посмотрите, подключается все механически, автоматически – роботы доят коров.

Все порушилось, хлеба в стране осталось на сутки. Как развивалось белорусское сельское хозяйство? Подробнее.

# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Межень # Ольга Полнер # Александра Качан # Татьяна Нагорская # Светлана Джигеро # Галина Запруцкая # Фотофакт

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