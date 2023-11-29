Азарёнок: после отъезда всей шушеры Беларусь стала лучше – весь шлак выехал

Григорий Азаренок, СТВ:

Это же очень важный момент: они пытаются представить, что «вось, рэпрэсii». Вот экстремистская направленность – 3 % от всех уголовных дел. У нас наоборот, по педофилии выросло… Ну, выросло не потому что… Раскрываемость повышается. По экономическим преступлениям, по всему остальному и так далее. Но, кстати, заметьте, что с отъездом всей этой шушеры у нас снизилось количество хулиганства, воровства и других не тяжких уголовных преступлений – весь шлак выехал.

Татьяна Третяк, продюсер телеканала ОНТ, журналист информационного агентства «Минская правда»:

А с начала СВО снизилось количество телефонных мошенников, киберпреступлений.

Григорий Азаренок:

Ну потому что в киберцентры эти периодически попадают «Шахеды». Я к тому, что они пытаются представить, что «вось, рэпрэсii». Слушайте, вы не представляете, какая сейчас атмосфера в Беларуси.

Татьяна Третяк:

У нас очень много других задач, ребята. Просто вы начали поднимать шум, поэтому мы с Григорием собрались просто поржать над вами. На самом деле у нас много других задач.



Григорий Азаренок:

Вот здесь, в нашем уютненьком стримчике, мы немножко поржем над этими всеми странными существами. Я даже смотрел польские телеканалы, не экстремистские, а там TVP. Они периодически про нас рассказывают что-то. Они картинку подбирают, я не знаю, где они ее взяли. Какие-то Шабаны 2010-х годов, даже не 2010-х, а 2000-х, где какие-то постоянно разборки идут и ездят автозаки… Так я говорю: вы одно или другое оставьте, дорогие польские товарищи. Потому что или преступность, или автозаки – это взаимоисключающие вещи.

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