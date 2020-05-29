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Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»

29 мая 2020 13:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с развитием как самого предприятия, так и холдинга в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»-1

По традиции, Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива. Заводчан интересовали разные темы – прежде всего, будущее завода. Президент рассказал, что государство готово помогать и выделять деньги предприятиям, но под конкретные проекты и на небольшой срок.

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Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни. Все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя. Я из этого исхожу, что я не имею права распродавать ту собственность – она не моя, она чужая. Моей роли, может, там доля процента. И она не каждого из вас. Это ваш коллектив может сказать, что вашего труда там 20 %. Здесь вложен труд тех, кого уже с нами нет. Ну как мы можем это взять и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать. Сами поработать, восстановить это предприятие, чтобы оно работало, и тот товар, который вы производите, был нужен людям.

Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»-7

Спросили Президента и о ситуации с коронавирусом в нашей стране, и о предстоящих выборах.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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