Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни. Все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя. Я из этого исхожу, что я не имею права распродавать ту собственность – она не моя, она чужая. Моей роли, может, там доля процента. И она не каждого из вас. Это ваш коллектив может сказать, что вашего труда там 20 %. Здесь вложен труд тех, кого уже с нами нет. Ну как мы можем это взять и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать. Сами поработать, восстановить это предприятие, чтобы оно работало, и тот товар, который вы производите, был нужен людям.