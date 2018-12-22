«Все они – наши дети». Наталья Кочанова посетила детский дом №3

Новости Беларуси. Время добрых дел. В канун новогодних праздников в Беларуси продолжается традиция дарить внимание и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. 22 декабря глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гости к маленьким воспитанникам детского дома № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные актёры специально для гостей подготовили новогоднее представление. Вместе погрузились в мир сказки и рождественских приключений. А главное, в зале была атмосфера тёплого семейного праздника.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Когда в канун Нового года мы приходим в детские дошкольные учреждения к нашим ребятам и видим их улыбки, их радость от предвкушения праздника, от встречи со сказочными героями. Несомненно, у каждого взрослого это вызывает особые чувства. Я признательна тем людям, которые работают в этом детском доме. Работают с малышами, отдают им частичку своего сердца, своего тепла, своей любви к этим детям. Потому что все они – наши дети. И акция так называется «Наши дети».

Конечно, гости пришли к детям с подарками и не только сладкими. Так, ребятам вручили сертификат на приобретение средств обучения и оборудования для кухни. Здесь они весьма кстати. Ведь продукты питания для некоторых воспитанников по состоянию здоровья требуют специальной обработки.