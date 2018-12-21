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Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета

21 декабря 2018 16:10
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается. Новогодние подарки принимали маленькие пациенты 3-й городской детской клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-1

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-3

В рамках акции «Наши дети» представители Следственного комитета Беларуси организовали для ребят новогоднее представление.

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-6

Алёна Коваленко:
Когда ребёнок каждый день на процедурах и под капельницами, новогоднее настроение забывается. А сегодня, мало того, что было интересно, так еще и подарили новогоднюю сказку.

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-9

Анна Марьясова:
Приятно было, что приехали нас поздравить. Не забывают и про больницы. Надеюсь, мы скоро поправимся.

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-12

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Как раз наступает время, когда всё общество должно вспомнить о наших детях. Мы знаем и помним о детях, которые побеждают в олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Но в эти дни мы обращаем внимание и на других детей.

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета-15


Без подарков не остались и дети, которые сейчас находятся в реанимации. Для них прозвучали не только поздравления с наступающим Новым годом, но и пожелания скорейшего выздоровления.

# Благотворительная акция # общество # Иван Носкевич # Алена Коваленко # Фотофакт

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