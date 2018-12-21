Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета

Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается. Новогодние подарки принимали маленькие пациенты 3-й городской детской клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции «Наши дети» представители Следственного комитета Беларуси организовали для ребят новогоднее представление.

Алёна Коваленко:

Когда ребёнок каждый день на процедурах и под капельницами, новогоднее настроение забывается. А сегодня, мало того, что было интересно, так еще и подарили новогоднюю сказку.

Анна Марьясова:

Приятно было, что приехали нас поздравить. Не забывают и про больницы. Надеюсь, мы скоро поправимся.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Как раз наступает время, когда всё общество должно вспомнить о наших детях. Мы знаем и помним о детях, которые побеждают в олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Но в эти дни мы обращаем внимание и на других детей.