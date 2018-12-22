Решение проблем по звонку. В Беларуси прошли субботние прямые линии

Новости Беларуси. Традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на связь с населением северного региона вышел председатель Витебского облисполкома.

На видеосвязи с губернатором – все председатели городских и районных исполкомов. Многие вопросы удалось решить уже во время «прямой линии».

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома: Закрепить территорию в каждом населенном пункте, чтобы ухаживали, подкашивали, цветы садили, озеленяли. А у вас даже песком никто не посыпал. – Территория закреплена, есть хозяин «Зеленстрой». Поедет и посыплет в течение часа.

Илона Шульга, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского облисполкома: Звонят чаще на прямую линию к губернатору. Люди хотят пообщаться с первым лицом области, задают вопросы. На последней прямой линии поступили 4 благодарности в адрес руководителей организаций области.

Так, только после вмешательства руководства области удалось добиться того, чтобы автобусную остановку в витебском микрорайоне Бороники сделали не только на окраине, но и в центре. Пенсионеры надеются, что их вопрос останется на контроле. Поскольку весной эта остановка в частном секторе будет пользоваться ещё большей популярностью.

За время существования прямые линии успели изменить принцип взаимодействия между исполнительной властью и населением. Теперь белорусы не только просят разобраться в спорных ситуациях, но и активно вносят предложения. И так, каждую субботу с 9 до 12.