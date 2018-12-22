Лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен

Новости Беларуси. 200 евро и 31 килограмм. Таков теперь ежемесячный лимит на беспошлинные посылки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ «О таможенном регулировании». Все изменения обсудили 22 декабря в таможенном комитете. Так, ранее в месяц белорус мог получить по почте для личного пользования товары на сумму почти в 10 раз меньше, а вес посылки не должен был превышать 10 килограммов.

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Беспошлинная норма при разовом получении товара сохранилась. Стоимость до 22 и вес до 10. Но в течение месяца можно получить беспошлинно до 200 евро и 31 килограмма. То есть месячная норма увеличена в 9 раз при сохранении разовой нормы на том же уровне.