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Лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен

22 декабря 2018 17:01
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Новости Беларуси. 200 евро и 31 килограмм. Таков теперь ежемесячный лимит на беспошлинные посылки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен-1

Президент подписал указ «О таможенном регулировании». Все изменения обсудили 22 декабря в таможенном комитете. Так, ранее в месяц белорус мог получить по почте для личного пользования товары на сумму почти в 10 раз меньше, а вес посылки не должен был превышать 10 килограммов.

Лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен-4

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Беспошлинная норма при разовом получении товара сохранилась. Стоимость до 22 и вес до 10. Но в течение месяца можно получить беспошлинно до 200 евро и 31 килограмма. То есть месячная норма увеличена в 9 раз при сохранении разовой нормы на том же уровне.

Лимит на беспошлинные посылки в Беларуси увеличен-7

Изменения коснулись и разрешения беспошлинной торговли в Национальном аэропорту при въезде в Беларусь. Речь идёт и о торговле на борту самолёта, выполняющего международный рейс. Документ также разрешает страдающим неизлечимыми заболеваниями получать предметы медицинского назначения, продукты для диетического и лечебного питания.

# Почта Беларуси # общество # Владимир Орловский # Фотофакт

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