В Беларуси изменят работу антикоррупционных комиссий

Новости Беларуси. Как показала практика, антикоррупционные комиссии работают недостаточно эффективно на базе исполкомов и предприятий. Так считают в генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема коррупции обсуждалась здесь накануне. Главные вопросы – профилактика незаконных действий и повышение эффективности работы в борьбе с подобного рода преступлениями.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: От Президента поступило указание ужесточить борьбу с коррупцией, но это не означает, что будут приняты какие-то принципиальные решения в изменении законодательства. Жесткая, жесточайшая ответственность по Уголовному кодексу, другое дело – правоприменение этих статей. На это будем обращать внимание, это имел в виду Президент – ужесточение правоприменительной практики.

В генпрокуратуре сообщили и подробности дела о коррупции в сфере здравоохранения. На данный момент в суд передано четыре уголовных дела в отношении пяти фигурантов. Большая часть подозреваемых по-прежнему находится под стражей.

Напомним, о случаях, когда медики получали незаконные денежные вознаграждения за содействие в поставках медоборудования и лекарственных средств по завышенным ценам, стало известно летом 2017-го.