Прямой эфир

«Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе

27 ноября 2021 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лагере беженцев, организованном в торгово-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек. Днем сюда прибыла очередная партия гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступлением холодов актуален вопрос теплой обуви. 27 ноября в ТЛЦ привезли тысячу пар

«Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе-1

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:
Невзирая на религию, на то, какой они веры, национальности, это люди. Это человек, созданный богом для жизни. Поэтому, конечно же, много не можем, но капля камень точит, с миру по нитке. И вся наша страна, все люди откликнулись.

Читайте также:  

Щекин о беженцах: они просто едут к своим семьям, Польша встала на пути этого воссоединения  

«Затратили на все эти мероприятия 12,6 млн долларов». Лукашенко рассказал, сколько Беларусь потратила на помощь беженцам  

Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игуменья Гавриила # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я открыл в себе талант художника». Что помогает взрослым подопечным дома-интерната забыть о болезни?
27 ноября 2021 16:54

«Я открыл в себе талант художника». Что помогает взрослым подопечным дома-интерната забыть о болезни?

Запер маму и сестру в комнате и избивал их. Страшная история, в которой от рук родного сына умерла женщина
27 ноября 2021 16:35

Запер маму и сестру в комнате и избивал их. Страшная история, в которой от рук родного сына умерла женщина

Бьёт мать и забирает у неё пенсию. Как рейды милиции помогают предотвратить страшное в семье?
27 ноября 2021 16:28

Бьёт мать и забирает у неё пенсию. Как рейды милиции помогают предотвратить страшное в семье?