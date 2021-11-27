«Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе

Новости Беларуси. В лагере беженцев, организованном в торгово-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек. Днем сюда прибыла очередная партия гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:
Невзирая на религию, на то, какой они веры, национальности, это люди. Это человек, созданный богом для жизни. Поэтому, конечно же, много не можем, но капля камень точит, с миру по нитке. И вся наша страна, все люди откликнулись.
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