Все должны помнить о правилах безопасности. Как правильно запускать фейерверки?

Красный, желтый, зеленый. Каким только ни бывает один из главных символов Нового года – праздничный фейерверк, который под ритмичную мелодию курантов ежегодно поднимается в небо и освещает все вокруг. Сотни крохотных светящихся искр завораживают, но порой эта красота убийственна. Зачастую восхищенные зрители танца огней вместо радости и счастья получают серьезные травмы и ожоги.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В этом году на территории нашей страны, в том числе на территории Минской области разрешена реализация пиротехнических изделий. Конечно, мы обращаем внимание, что это средство повышенной опасности. Каждый человек, который его приобретает, должен помнить о правилах безопасности.

Согласно неутешительной статистике, несчастные случаи с пиротехникой в главной роли происходят сразу по нескольким причинам.

Анастасия Швайбович:

Прежде всего это – не покупать данные устройства с рук, обязательно приобретайте их только в специализированных магазинах. Продукция должна быть сертифицирована, вы должны, прежде чем привести в действие, ознакомиться с инструкцией. Лучше это сделать несколько раз. И соблюсти все те требования, которые там указаны. Данными средствами можно пользоваться только взрослым. Поговорите со своими детьми, сейчас период каникул, чем это опасно, к чему это может привести.

Причина вторая, но не менее важная – грубое нарушение техники безопасности. Для того чтобы фейерверк закончился хэппи-эндом никогда не запускайте салют в сильный ветер, не склоняйтесь над пиротехникой, когда поджигаете фитиль.