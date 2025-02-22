Почему Беларусь – страна кладов и откуда возникло слово «грошы»? Ответы на вопросы найдёте в Музее денег Нацбанка

Шалушки, чешуйки, гроши, копейки, дукаты. Сколько же здесь богатства! Это Музей денег Национального банка Республики Беларусь. Попасть сюда может каждый, но только в будний и только в составе организованной группы. Располагается музей прямо в здании Нацбанка, в центре столицы.

Анна Кошель, ведущий специалист Национального банка Республики Беларусь: Свою историю он ведет с декабря 1996 года. Сегодня мы являемся государственным музеем в структуре Национального банка. Сейчас мы с вами находимся не просто в экспозиции. Это буквально сейфовая комната. Буквально еще недавно здесь хранилась денежная наличность, которой пользовались в республике.

Доказательство тому – огромная металлическая дверь, а за ней многочисленные клады, которые находили на территории нашей страны. За этой витриной монеты, которым две тысячи лет. А за этой – самый крупный клад, найденный на территории Восточной Европы – пражские гроши. Обнаружили его в Молодечненском районе между деревнями Литва и Полочаны.

Анна Кошель, ведущий специалист Национального банка Республики Беларусь:

Клад относится к периоду феодальной войны в Великом княжестве Литовском и, скорее всего, представляет собой военную казну. Клад насчитывает 6210 монет, вес – чуть более 16 килограмм серебра. Кстати, эта монета была настолько популярна на белорусских землях, что белорусское слово «гроши» происходит от названия именно этой чешской монеты.