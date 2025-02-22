Президент подписал Указ по усилению статуса местных исполкомов и их председателей

Приоритет для всех ветвей власти на ближайшие годы – повышение уровня жизни и благосостояния белорусов. Это одна из целей пятилетки качества, объявленной Президентом. А ключевую роль в обеспечении высокого качества жизни людей играют органы местного управления. Именно они глубоко погружены в проблемы и потребности населения и могут оперативно реагировать на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главы государства, усиление статуса местных исполкомов и их председателей позволит повысить благосостояние регионов. Соответствующий указ подписан накануне и вступит в силу уже с марта.