Президент подписал Указ по усилению статуса местных исполкомов и их председателей
Приоритет для всех ветвей власти на ближайшие годы – повышение уровня жизни и благосостояния белорусов. Это одна из целей пятилетки качества, объявленной Президентом. А ключевую роль в обеспечении высокого качества жизни людей играют органы местного управления. Именно они глубоко погружены в проблемы и потребности населения и могут оперативно реагировать на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению главы государства, усиление статуса местных исполкомов и их председателей позволит повысить благосостояние регионов. Соответствующий указ подписан накануне и вступит в силу уже с марта.
Так, в соответствии с документом, расширились финансовые возможности для развития территорий. Для выполнения мероприятий в рамках года благоустройства исполкомы базового уровня получили право активно вовлекать граждан и организации в общее дело по наведению порядка в стране. Все это сделает местное управление более эффективным.
Роман Сергун, председатель Ветковского райисполкома:
Данный указ поможет нам на пятилетку качества задействовать и граждан, и структуры различные, и частный бизнес – все должны принимать участие в наведении порядка на нашей земле. Это поможет сплотить наших граждан в той тематике, в контексте благоустройства нашей родины. Естественно, и на нас это возлагает большую ответственность.
Решения о прекращении деятельности важных для района объектов теперь должны приниматься по согласованию с рай- и горисполкомами. Это позволит не допустить непродуманного сокращения рабочих мест и ликвидации социально значимых объектов – банкоматов, почты и остановок общественного транспорта. Стратегические задачи, которые стоят перед страной, требуют строгой исполнительской дисциплины. Это Президент подчеркивает регулярно. Поэтому председатели рай- и горисполкомов получили право наряду с изданием распоряжений выносить письменные требования об устранении нарушений законодательства и привлечении работников к дисциплинарной ответственности.