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Кукольный театр, вязание, папье-маше. Как творчество помогает постояльцам пансионата «Очаг»?

22 февраля 2025 12:26
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Кукольный театр, вязание, папье-маше. Как творчество помогает постояльцам пансионата «Очаг»?-1

Добро пожаловать в Минский городской социальный пансионат «Очаг», который полон творчества, традиций и заботы. Занятия в лечебно-трудовых мастерских, созданных на базе учреждения, помогают укреплять социальные связи и улучшать психоэмоциональное состояние жильцов.

Кукольный театр, вязание, папье-маше. Как творчество помогает постояльцам пансионата «Очаг»?-3

Степанида Ананич-Сафонова, инструктор по трудовой терапии Минского городского социального пансионата «Очаг»:
Мой класс называется «Сувенирная мастерская». Мы здесь изготавливаем текстильные сувениры. Некоторые девочки у меня вяжут крючком мягкие игрушки. Есть девочки, которые рисуют. Есть, которые помогают нам, когда у нас какой-то праздник, мы делаем фотозоны. С нетерпением ждут, когда мы приходим за ними. Иногда приходят мальчишки, но у мальчишек немножко попроще работа. Им больше из картона что-то собрать, папье-маше.

Далее смотрите в видео. 

# Творчество

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