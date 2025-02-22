Кукольный театр, вязание, папье-маше. Как творчество помогает постояльцам пансионата «Очаг»?

Степанида Ананич-Сафонова, инструктор по трудовой терапии Минского городского социального пансионата «Очаг»:

Мой класс называется «Сувенирная мастерская». Мы здесь изготавливаем текстильные сувениры. Некоторые девочки у меня вяжут крючком мягкие игрушки. Есть девочки, которые рисуют. Есть, которые помогают нам, когда у нас какой-то праздник, мы делаем фотозоны. С нетерпением ждут, когда мы приходим за ними. Иногда приходят мальчишки, но у мальчишек немножко попроще работа. Им больше из картона что-то собрать, папье-маше.

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