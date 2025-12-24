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Новости по тегу #Анастасия Дягель

Образцовый ансамбль танца «Чабарок» удостоен специальной премии Президента Беларуси
24 декабря 2025 18:15

Образцовый ансамбль танца «Чабарок» удостоен специальной премии Президента Беларуси

«Время танцевать» – IV республиканский конкурс хореографического искусства стартовал в Беларуси
07 февраля 2025 07:57

«Время танцевать» – IV республиканский конкурс хореографического искусства стартовал в Беларуси

Получаем первые места и работаем на результат. Любительскому коллективу народного танца «Чабарок» 35 лет
23 июня 2022 07:30

Получаем первые места и работаем на результат. Любительскому коллективу народного танца «Чабарок» 35 лет

Хореограф получила премию Forbes. Как танцевальному коллективу «Чабарок» удалось прославиться?
05 февраля 2022 12:47

Хореограф получила премию Forbes. Как танцевальному коллективу «Чабарок» удалось прославиться?