Новости по тегу #Анастасия Дягель

Коллектив – это настоящая фабрика талантов. В ансамбле более 300 человек от 4 до 25 лет. И здесь царит семейная атмосфера. Ежедневно на репетициях кипит работа: идеальный синхрон и десятки повторов. Именно так рождается танец.
Отборочный тур завершится 13 марта, а финал конкурса, который обещает стать ярким событием в культурной жизни страны, пройдет 5 апреля в концертном зале Минск. Организаторы ожидают не менее тысячи участников.
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