Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске
Юрий Царев, ведущий:
Я уверен, что всем звезды сулили удачу, везение, так что можно попробовать себя в игре. Вы верите, что реально возможно обменять воду и кофе на новую квартиру?
Александр Меженный, ведущий:
Я не то, что верю, я даже знаю, это достаточно просто сделать. Надо просто закупаться в магазинах «Санта» и верить в победу. Остальное – дело фортуны. Итак, в начале января именно она, фортуна, улыбнулась Светлане Лещенко из Слуцка. Она выиграла квартиру-студию в новом микрорайоне Минска за обычную покупку в любимом магазине.
– Светлана, вы не выиграли автомобиль, вы выиграли квартиру в Минске.
– Вау!
– Меня зовут Светлана, я из города Слуцка.
– Во-первых, как вы эту новость восприняли?
– Это было просто потрясающе!
В тот день, 12 января, мы проснулись с мужем. Затем мы зашли в свой любимый магазин «Санта». Как же без этого? Купили необходимые продукты. Это была вода «Bonaqua», я так понимаю, которая принесла мне удачу, и кофейный напиток. И после этого у меня такое чудо случилось. Я выиграла квартиру. До сих пор не верю. Это было просто ошеломляюще. Это было неожиданно. Потом, конечно же, я поняла, я выиграла такое. Надо верить, ходить и покупать продукты в магазине «Санта»!
*На правах рекламы.