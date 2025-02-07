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Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске

07 февраля 2025 07:56
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Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске-1

Юрий Царев, ведущий:
Я уверен, что всем звезды сулили удачу, везение, так что можно попробовать себя в игре. Вы верите, что реально возможно обменять воду и кофе на новую квартиру?

Александр Меженный, ведущий:
Я не то, что верю, я даже знаю, это достаточно просто сделать. Надо просто закупаться в магазинах «Санта» и верить в победу. Остальное – дело фортуны. Итак, в начале января именно она, фортуна, улыбнулась Светлане Лещенко из Слуцка. Она выиграла квартиру-студию в новом микрорайоне Минска за обычную покупку в любимом магазине.

Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске-3

– Светлана, вы не выиграли автомобиль, вы выиграли квартиру в Минске.
– Вау!

Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске-5

– Меня зовут Светлана, я из города Слуцка. 
– Во-первых, как вы эту новость восприняли? 
– Это было просто потрясающе!

Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске-7

В тот день, 12 января, мы проснулись с мужем. Затем мы зашли в свой любимый магазин «Санта». Как же без этого? Купили необходимые продукты. Это была вода «Bonaqua», я так понимаю, которая принесла мне удачу, и кофейный напиток. И после этого у меня такое чудо случилось. Я выиграла квартиру. До сих пор не верю. Это было просто ошеломляюще. Это было неожиданно. Потом, конечно же, я поняла, я выиграла такое. Надо верить, ходить и покупать продукты в магазине «Санта»!

*На правах рекламы.

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