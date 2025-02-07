Жительница Слуцка купила в «Санте» воду и кофе и выиграла квартиру в Минске

Юрий Царев, ведущий:

Я уверен, что всем звезды сулили удачу, везение, так что можно попробовать себя в игре. Вы верите, что реально возможно обменять воду и кофе на новую квартиру?

Александр Меженный, ведущий:

Я не то, что верю, я даже знаю, это достаточно просто сделать. Надо просто закупаться в магазинах «Санта» и верить в победу. Остальное – дело фортуны. Итак, в начале января именно она, фортуна, улыбнулась Светлане Лещенко из Слуцка. Она выиграла квартиру-студию в новом микрорайоне Минска за обычную покупку в любимом магазине.