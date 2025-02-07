В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений

В Национальном аэропорту встретили белорусских участников чемпионата мира среди спецподразделений, который прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадках турнира наши спецназовцы показали высокие результаты. Бойцов «Алмаза», СОБРа и ОМОНа приветствовала делегация МВД во главе с руководителем ведомства, а также их семьи, коллеги, воспитанники военно-патриотических клубов.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Воля к победе была у каждого из вас, поэтому я вас благодарю. Отработали все на отлично! Всем удачи, успехов. Улыбайтесь. Все нормально, вы уже дома.