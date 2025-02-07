В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений

В Национальном аэропорту встретили белорусских участников чемпионата мира среди спецподразделений, который прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном аэропорту встретили белорусских участников чемпионата мира среди спецподразделений, который прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадках турнира наши спецназовцы показали высокие результаты. Бойцов «Алмаза», СОБРа и ОМОНа приветствовала делегация МВД во главе с руководителем ведомства, а также их семьи, коллеги, воспитанники военно-патриотических клубов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Воля к победе была у каждого из вас, поэтому я вас благодарю. Отработали все на отлично! Всем удачи, успехов. Улыбайтесь. Все нормально, вы уже дома.
Было очень тяжело, очень непросто, очень волнительно. Следили каждый день за трансляцией. Парням желали удачи, чтобы все у них получилось. Конечно, очень счастлива.
Конкуренция очень сильная была. Получилось практически все. Есть над чем поработать. В дальнейшем сделать результат еще лучше. Огромное спасибо за такой теплый прием.
Престижные состязания в Объединенных Арабских Эмиратах организовали уже шестой раз. Бойцам нужно было быстро и четко выполнить серию разноплановых заданий. Потребовались и выносливость, и безукоризненная точность, а также слаженность действий. Широкое представительство, высокий уровень претендентов на победу – этот турнир по праву называют Олимпиадой спецназа.