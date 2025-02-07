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В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений

07 февраля 2025 07:52
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В Национальном аэропорту встретили белорусских участников чемпионата мира среди спецподразделений, который прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений-2

На площадках турнира наши спецназовцы показали высокие результаты. Бойцов «Алмаза», СОБРа и ОМОНа приветствовала делегация МВД во главе с руководителем ведомства, а также их семьи, коллеги, воспитанники военно-патриотических клубов.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Воля к победе была у каждого из вас, поэтому я вас благодарю. Отработали все на отлично! Всем удачи, успехов. Улыбайтесь. Все нормально, вы уже дома.

В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений-4

Было очень тяжело, очень непросто, очень волнительно. Следили каждый день за трансляцией. Парням желали удачи, чтобы все у них получилось. Конечно, очень счастлива.

В Национальном аэропорту встретили белорусских участников ЧМ среди спецподразделений-6

Конкуренция очень сильная была. Получилось практически все. Есть над чем поработать. В дальнейшем сделать результат еще лучше. Огромное спасибо за такой теплый прием.

Престижные состязания в Объединенных Арабских Эмиратах организовали уже шестой раз. Бойцам нужно было быстро и четко выполнить серию разноплановых заданий. Потребовались и выносливость, и безукоризненная точность, а также слаженность действий. Широкое представительство, высокий уровень претендентов на победу – этот турнир по праву называют Олимпиадой спецназа.

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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