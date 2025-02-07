В Минске создадут единую телемедицинскую систему для цифровой флюорографии и маммографии

Информатизация в здравоохранении выходит на новый уровень. В 2025 году в Минске будет запущена единая телемедицинская система, которая объединит все медцентры города в сфере цифровой флюорографии и маммографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инновационная система обеспечит автоматическую передачу данных, что значительно упростит процесс диагностики и мониторинга состояния здоровья пациентов.

По данным мировой статистики, раннее выявление онкологических заболеваний является критически важным, поскольку визуальный осмотр снимков не всегда позволяет обнаружить новообразования. Внедрение технологий искусственного интеллекта и программный анализ изображений существенно повысит точность диагностики и поможет специалистам принимать необходимые меры на ранних стадиях заболевания.

Андрей Ермоленко, заведующий лабораторией информационно-аналитических систем Объединенного института проблем информатики:

Если существует онкологический узелок, который начинает расти, то вероятность того, что врач при просмотре полученного снимка упустит этот узелок, когда он самый маленький, вероятность 70 %. Нейронная сеть не ошибается. Она просто подсвечивает, показывает врачу, «обрати внимание, пожалуйста, на этот фрагмент снимка». Вполне возможно, что это кому-то спасет жизнь.

Белорусские ученые активно развивают технологии искусственного интеллекта, занимая достойное место в мировом рейтинге. Для развития обработки видеоизображений в стране работает целый ряд лабораторий. В этой области мы можем решать почти 90 % задач.