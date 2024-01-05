Прямой эфир

Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

05 января 2024 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Их миссия – служить человеку, а труд заслуживает всеобщее признание. День работников социальной защиты отмечается сегодня, 5 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты поздравил Президент.

Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко отметил, что благодаря их заботе люди не чувствуют себя одинокими, преодолевают непростые обстоятельства, сохраняют уверенность в том, что справедливость всегда торжествует.

Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь социальное государство. В нашей стране выстроена четкая и выверенная система поддержки граждан в любых жизненных ситуациях. Мы гордимся, что создали и продолжаем формировать надежный фундамент благополучия белорусов. Главное достояние социальной сферы это, конечно же, вы настоящие профессионалы не только по долгу службы, но и по зову сердца. Помочь всем и понять каждого сложнейшая, требующая неисчерпаемых энергии, терпения и милосердия задача, которую вы ежедневно успешно решаете.

В 2024 году системе соцзащиты Беларуси 105 лет. Сейчас ее основные принципы – адресность и комплексный подход при решении проблем каждого человека и семьи. Внедряются новые эффективные технологии и формы обслуживания, приняты и реализуются основополагающие концепции. Безусловным приоритетом остается забота о старшем поколении.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?
04 января 2024 20:53

В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?

Опасность на воде! ОСВОД предупреждает о недостаточной прочности льда даже в морозы
04 января 2024 20:33

Опасность на воде! ОСВОД предупреждает о недостаточной прочности льда даже в морозы

МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!
04 января 2024 20:29

МВД присоединилось к марафону добра «От всей души». Окунулись в атмосферу зимних чудес!