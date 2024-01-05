Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

Их миссия – служить человеку, а труд заслуживает всеобщее признание. День работников социальной защиты отмечается сегодня, 5 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты поздравил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря их заботе люди не чувствуют себя одинокими, преодолевают непростые обстоятельства, сохраняют уверенность в том, что справедливость всегда торжествует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – социальное государство. В нашей стране выстроена четкая и выверенная система поддержки граждан в любых жизненных ситуациях. Мы гордимся, что создали и продолжаем формировать надежный фундамент благополучия белорусов. Главное достояние социальной сферы – это, конечно же, вы – настоящие профессионалы не только по долгу службы, но и по зову сердца. Помочь всем и понять каждого – сложнейшая, требующая неисчерпаемых энергии, терпения и милосердия задача, которую вы ежедневно успешно решаете.

В 2024 году системе соцзащиты Беларуси 105 лет. Сейчас ее основные принципы – адресность и комплексный подход при решении проблем каждого человека и семьи. Внедряются новые эффективные технологии и формы обслуживания, приняты и реализуются основополагающие концепции. Безусловным приоритетом остается забота о старшем поколении.