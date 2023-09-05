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Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины

05 сентября 2023 17:35
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Новости Беларуси. В ботаническом саду эстафету осенних цветов подхватили георгины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины-1

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины-3

Круглые, с каплевидными лепестками, ярких чистых оттенков и самых разных цветов. Они, словно живые бумажные фонарики, радуют глаз посетителей. В ботаническом саду более 200 сортов этих растений, в том числе и собственной селекции. Коллекция начала формироваться еще в 1955 году.

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины-6

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Условно, они все разделены на три группы: ранние, средние и поздние. И больше всего в коллекции, конечно же, георгин средних сроков цветения, которые радуют нас сегодня. Они разные по высоте. Есть сорта по 30 сантиметров высотой, а есть сорта, высота которых – полтора метра. Это очень интересная культура, необычная. И, думаю, в таком большом количестве их можно увидеть только в ботаническом саду.

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины-9

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины-11

Георгин на языке цветов означает «каприз» и «непостоянство». И если осень будет теплой, мы сможем любоваться «легкомысленными» георгинами вплоть до самых заморозков.

# Растения и цветы # общество # Наталья Белоусова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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