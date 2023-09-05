Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины

Круглые, с каплевидными лепестками, ярких чистых оттенков и самых разных цветов. Они, словно живые бумажные фонарики, радуют глаз посетителей. В ботаническом саду более 200 сортов этих растений, в том числе и собственной селекции. Коллекция начала формироваться еще в 1955 году.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Условно, они все разделены на три группы: ранние, средние и поздние. И больше всего в коллекции, конечно же, георгин средних сроков цветения, которые радуют нас сегодня. Они разные по высоте. Есть сорта по 30 сантиметров высотой, а есть сорта, высота которых – полтора метра. Это очень интересная культура, необычная. И, думаю, в таком большом количестве их можно увидеть только в ботаническом саду.