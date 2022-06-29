«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Телевидение было моим хобби.

Татьяна Щербина:

То есть вы любили его смотреть?

Александр Осенко:

Я любил его делать. Если говорить лично о себе, то я занимаюсь любимым делом.

Татьяна Щербина:

Телевидение – это ваша жизнь?

Александр Осенко:

Да, а то, что есть место силы, это великолепная белорусская природа, где можно половить рыбку. Это Браславщина, это озера. Ну, это Витебская область – край лесов, озер. Туда приезжаешь, и это место силы, где можно отдохнуть. Меня друг зарядил этим более десяти лет тому назад. У меня такой тезис иногда в соцсетях проходит: не нужен мне берег турецкий.

Виктория Попова, ведущая:

Заразил рыбалкой или просто медитацией?

Александр Осенко:

Это просто быть на природе. Это не то, что я фанатичный рыбак, – нет. Есть время посидеть, половить рыбу, походить в лесу, понаслаждаться белорусской природой.

Есть ли время работникам телевидения думать о смысле жизни?