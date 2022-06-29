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«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ

29 июня 2022 08:56
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Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».  

«Просто быть на природе». Что придает силу Александру Осенко?  

Татьяна Щербина, ведущая:  
Что кроме работы придает вашей жизни наполненность?  

«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Телевидение было моим хобби.  

Татьяна Щербина:  
То есть вы любили его смотреть?  

Александр Осенко:  
Я любил его делать. Если говорить лично о себе, то я занимаюсь любимым делом.  

Татьяна Щербина:  
Телевидение – это ваша жизнь?  

Александр Осенко:  
Да, а то, что есть место силы, это великолепная белорусская природа, где можно половить рыбку. Это Браславщина, это озера. Ну, это Витебская область – край лесов, озер. Туда приезжаешь, и это место силы, где можно отдохнуть. Меня друг зарядил этим более десяти лет тому назад. У меня такой тезис иногда в соцсетях проходит: не нужен мне берег турецкий.  

Виктория Попова, ведущая:  
Заразил рыбалкой или просто медитацией?  

Александр Осенко:  
Это просто быть на природе. Это не то, что я фанатичный рыбак, – нет. Есть время посидеть, половить рыбу, походить в лесу, понаслаждаться белорусской природой.  

Есть ли время работникам телевидения думать о смысле жизни?  

«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ-4

Татьяна Щербина:  
А задумывались вы когда-нибудь на тему, а зачем я живу? Возникали такие мысли? Что бы вы себе ответили?  

Александр Осенко:  
Никто об этом не думал еще. Глобально как-то некогда об этом думать. Делай, что ты делаешь, – и все. Ты работаешь, ты ставишь перед собой какие-то цели. Есть какая-то мечта, ты мечту дробишь – и получается цель. Цель, изложенная на бумаге, – это план.  

«Буду заниматься собственным проектом». Александр Осенко о планах на будущее  

«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ-7

Виктория Попова:  
Есть ли мечта сделать свой авторский проект на СТВ?  

Александр Осенко:  
Есть, конечно. Я всегда хотел создать свой проект, но погружен был в аналитику. У нас была еженедельная аналитическая программа, но, редактируя ее, всегда хотелось быть в кадре. Но из-за того, что я руководил многопрофильным предприятием, я понимал, что, отвлекаясь на ведение программы, можно потерять что-то в бизес-процессе. Поэтому всегда был за кадром. Сейчас настал тот момент, когда все сконцентрировано просто в один проект – телеиндустрия, и уже произошла адаптация, есть некоторые мысли, поэтому, естественно, буду заниматься собственным проектом.  

Татьяна Щербина:  
Это говорит о том, что у вас сформирована хорошая команда, на которую вы рассчитываете.  

Виктория Попова:  
На которую вы можете делегировать полномочия, чтобы не все самому контролировать.  

Александр Осенко:  
Знаете, очень великолепный коллектив. Естественно, со всеми перезнакомился. Но надо понимать, кто на что способен. Это как в шахматах, нужно правильно расставить фигуры на шахматной доске, если такое допустимо сравнение. Я вижу, что время для производства своей программы найдется.  

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# СМИ Беларуси # общество # Татьяна Щербина # Александр Осенко # Виктория Попова # Фотофакт

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