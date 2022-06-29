«Время для производства своей программы найдётся». Александр Осенко о хобби, планах и команде СТВ
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
«Просто быть на природе». Что придает силу Александру Осенко?
Татьяна Щербина, ведущая:
Что кроме работы придает вашей жизни наполненность?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Телевидение было моим хобби.
Татьяна Щербина:
То есть вы любили его смотреть?
Александр Осенко:
Я любил его делать. Если говорить лично о себе, то я занимаюсь любимым делом.
Татьяна Щербина:
Телевидение – это ваша жизнь?
Александр Осенко:
Да, а то, что есть место силы, это великолепная белорусская природа, где можно половить рыбку. Это Браславщина, это озера. Ну, это Витебская область – край лесов, озер. Туда приезжаешь, и это место силы, где можно отдохнуть. Меня друг зарядил этим более десяти лет тому назад. У меня такой тезис иногда в соцсетях проходит: не нужен мне берег турецкий.
Виктория Попова, ведущая:
Заразил рыбалкой или просто медитацией?
Александр Осенко:
Это просто быть на природе. Это не то, что я фанатичный рыбак, – нет. Есть время посидеть, половить рыбу, походить в лесу, понаслаждаться белорусской природой.
Есть ли время работникам телевидения думать о смысле жизни?
Татьяна Щербина:
А задумывались вы когда-нибудь на тему, а зачем я живу? Возникали такие мысли? Что бы вы себе ответили?
Александр Осенко:
Никто об этом не думал еще. Глобально как-то некогда об этом думать. Делай, что ты делаешь, – и все. Ты работаешь, ты ставишь перед собой какие-то цели. Есть какая-то мечта, ты мечту дробишь – и получается цель. Цель, изложенная на бумаге, – это план.
«Буду заниматься собственным проектом». Александр Осенко о планах на будущее
Виктория Попова:
Есть ли мечта сделать свой авторский проект на СТВ?
Александр Осенко:
Есть, конечно. Я всегда хотел создать свой проект, но погружен был в аналитику. У нас была еженедельная аналитическая программа, но, редактируя ее, всегда хотелось быть в кадре. Но из-за того, что я руководил многопрофильным предприятием, я понимал, что, отвлекаясь на ведение программы, можно потерять что-то в бизес-процессе. Поэтому всегда был за кадром. Сейчас настал тот момент, когда все сконцентрировано просто в один проект – телеиндустрия, и уже произошла адаптация, есть некоторые мысли, поэтому, естественно, буду заниматься собственным проектом.
Татьяна Щербина:
Это говорит о том, что у вас сформирована хорошая команда, на которую вы рассчитываете.
Виктория Попова:
На которую вы можете делегировать полномочия, чтобы не все самому контролировать.
Александр Осенко:
Знаете, очень великолепный коллектив. Естественно, со всеми перезнакомился. Но надо понимать, кто на что способен. Это как в шахматах, нужно правильно расставить фигуры на шахматной доске, если такое допустимо сравнение. Я вижу, что время для производства своей программы найдется.
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