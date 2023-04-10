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Более 60 человек удостоены госнаград по указу Лукашенко

10 апреля 2023 16:33
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Новости Беларуси. Ордена, медали и почетные звания. Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ Президент подписал сегодня, 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 человек удостоены госнаград по указу Лукашенко-1

Высокую оценку получили люди, чей многолетний труд и высокий профессионализм послужил развитию реального сектора экономики. Без внимания не остались достижения педагогов, врачей, ученых, представителей творческих профессий. Награды ждут и тех, кто отличился в воинской службе и охране государственной границы, обеспечении законности и укреплении правопорядка. Отмечена смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара сотрудником МЧС.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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