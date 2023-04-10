Более 60 человек удостоены госнаград по указу Лукашенко

Новости Беларуси. Ордена, медали и почетные звания. Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ Президент подписал сегодня, 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокую оценку получили люди, чей многолетний труд и высокий профессионализм послужил развитию реального сектора экономики. Без внимания не остались достижения педагогов, врачей, ученых, представителей творческих профессий. Награды ждут и тех, кто отличился в воинской службе и охране государственной границы, обеспечении законности и укреплении правопорядка. Отмечена смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара сотрудником МЧС.