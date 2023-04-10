«Сегодня наш тираж – это 53 тысячи экземпляров». Молодёжной газете «Знамя юности» – 85 лет

Новости Беларуси. 85 лет ей удается плыть на одной волне с самой активной аудиторией – молодежью. Сегодня, 10 апреля, ведущая общественно-политическая газета «Знамя юности» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою историю издание непрерывно ведет с 1938-го. Даже в годы Великой Отечественной корреспонденты выпускали материалы на листовках. Свое нынешнее имя – «Знамя юности» – издание получило в 1950-х. Благодаря юному коллективу редакции удается следовать молодежным трендам и находить новых читателей.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Время диктует новые подходы и новые темы. Сегодня актуальны темы патриотического воспитания, демографической безопасности. Мы должны воспитывать свою молодежь ответственными гражданами нашей страны. Поэтому задача «Знаменки» – дойти до каждого молодого человека и донести ту политическую обстановку, ту гражданственность, которая необходима для молодежи, чтобы сохранить суверенитет и независимость нашей страны.

Николай Мачекин, главный редактор газеты «Знамя юности»:

Сегодня самые главные слова мы должны адресовать, конечно, нашим читателям, потому что без них газеты бы не было. А сегодня наш тираж – это 53 тысячи экземпляров. Это очень хорошая цифра. Было когда-то и больше. Но мы, конечно, не будем останавливаться на достигнутом. И я думаю, что все еще впереди. Это очень хороший подарок к нашему юбилею.