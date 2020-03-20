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Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»

20 марта 2020 12:54
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Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
По Вашему опыту, сейчас пациенты стали больше доверять медикам, или есть ощущение, что врачи им должны.

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой» -1

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Вы знаете, что, Вы правильно сказали: я считаю, что это беда нашего общества. Наверное, не только в отношении к медикам, а в отношении даже друг к другу. Потому что я считаю, что это не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. У нас ввели понятие – медицинская услуга. Что такое услуга – мы люди, которые обслуживаем.

Врачи никогда не были обслугой. Никогда, ни при каких там строях, царизмах, капитализмах. То есть врачи – это уважаемые люди, одна из самых элитных частей нашего общества.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– о муже, детях и внуках

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Врачи Беларуси # общество # Ольга Алейникова # Вадим Щеглов

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