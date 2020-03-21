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Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»

21 марта 2020 16:31
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 Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Самый мой любимый плакат, когда я ехал с аэропорта, это, когда журавли летят или буслы – уже не помню, и порядок во всём. Дело в том, что бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства и государственной власти, и системы государственного управления. Там, где нет государственного управления и там, где закон не писан для игроков рынка, получается то, что получается.

Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»-1

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Игорь Марзалюк

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