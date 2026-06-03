Как остановить тенденцию разводов? Интервью с психологом

Задумайтесь на минуту: более 60 % пар, которые решаются связать свою жизнь, в итоге расстаются. Именно такую статистику 2025 года представил Белстат. 52 тысячи браков и почти 35 тысяч разводов. Как остановить эту тенденцию? Что мы как общество и как отдельные люди можем сделать, чтобы построить более крепкие и счастливые семьи? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Судас, психолог. Ольга Бурлакова, ведущая:

Правда, что сейчас разводов становится больше, чем бракосочетаний? Почему это происходит?

Валентина Судас, психолог:

Есть ряд неизбежных факторов. Один из них – это то, что мы замечаем, что старые догмы, такие как социальные установки, давление, политическая обстановка, экономическая обстановка, возможность выживания – у нас очень много меняется. Как прежде точно не будет. Это не значит, что ужас. Это значит, что мы находимся в историческом периоде времени, когда старое не работает. Новое – мы приспосабливаемся, восстанавливаем, знакомимся и формируем новые отношенческие задачи. Однозначно человеку нужен человек. Всегда будет то, когда мы свои определенные потребности можем удовлетворить только рядом с любимым человеком. Поэтому однозначно выход в ближайшем будущем мы найдем. Ольга Бурлакова:

Суть в том, что все идут в ЗАГС в состоянии любви, эйфории, счастья. Каждый считает в это мгновение, что нашел самого лучшего человека на планете и это навсегда. Что потом идет не так? Где идет перекос? Можно ли его как-то избежать?