В Белгидромете рассказали, ждать ли белорусам жары 4 июня

4 июня в западных районах республики прогнозируются грозы, информирует официальный Telegram-канал Белгидромета.

Погода по стране:

В Бресте возможны кратковременный дождь и грозы, воздух прогреется +20 до +22°C.

В Витебске – без существенных осадков, температура воздуха составит от +22 до +24°C.

В Гомеле также существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет на уровне +20 – +22°C.

В Гродно – от +21 до +23°C, кратковременный дождь, не исключены грозы.

В Могилеве – +21..+23°C, без существенных осадков

В столице воздух прогреется до +20 – +22°C, преимущественно без осадков.

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