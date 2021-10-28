«Вполне можешь стать успешным миллионером». Какие стартапы открывают в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какое направление наиболее популярное? Какие стартапы открывают в Беларуси?

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:

Если посмотреть по динамике, то понятно, что наиболее популярны стартапы в сфере информационных технологий. Это очевидно, потому что здесь не требуется больших материальных затрат. Здесь, в общем-то, изначально идет ориентация на международный рынок. Поэтому, если посмотреть на те вот, так сказать, известные – и я думаю вам они тоже известны – стартапы, которые выстрелили – это и тот же самый Viber, это и то же самый Masquerade.

Алеся Лакина:

Пожалуй, мечта каждого стартапера – это попасть в отечественную силиконовую долину. Как попасть в Парк высоких технологий? Реально ли это и кому дано? Дмитрий, Ольга, обращаюсь к вам. Дмитрий Крупский:

Я могу вам сказать, что это уже совсем не мечта. Потому что система отбора, так сказать, будущих резидентов вполне отработана. Тем более, что тут же есть прямая связь: как правило, юрсектор переключился на обслуживание IT-компаний. Поэтому отработаны довольно хорошие пакеты юридических услуг, которые позволяют достаточно быстро любому IT-стартаперу стать резидентом. А что для этого нужно? Немного нужно. Значит, при Парке высоких технологий есть наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассматривает заявление на вступление в состав резидентов Парка высоких технологий. Там есть определенный пакет документов, который надо подготовить, подать. И, собственно говоря, достаточно оперативно это рассматривается.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Все быстро, да? Дмитрий Крупский:

Очень быстро. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Но что из определенных условий? То есть вот я знаю, даже бытует мнение, что сейчас есть какой-то даже некий образ человека, который вполне может быть успешным со своей идеей. Это молодой человек необязательно с золотым запасом приходящий. Алена Родовская:

Без рубля в кармане. Татьяна Савчик:

Да, тем не менее он приходит со своей уникальной идеей в IT-сферу и вот становится миллионером. Насколько это соответствует действительности?