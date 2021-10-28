«Вполне можешь стать успешным миллионером». Какие стартапы открывают в Беларуси?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какое направление наиболее популярное? Какие стартапы открывают в Беларуси?
Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:
Если посмотреть по динамике, то понятно, что наиболее популярны стартапы в сфере информационных технологий. Это очевидно, потому что здесь не требуется больших материальных затрат. Здесь, в общем-то, изначально идет ориентация на международный рынок. Поэтому, если посмотреть на те вот, так сказать, известные – и я думаю вам они тоже известны – стартапы, которые выстрелили – это и тот же самый Viber, это и то же самый Masquerade.
Алеся Лакина:
Пожалуй, мечта каждого стартапера – это попасть в отечественную силиконовую долину. Как попасть в Парк высоких технологий? Реально ли это и кому дано? Дмитрий, Ольга, обращаюсь к вам.
Дмитрий Крупский:
Я могу вам сказать, что это уже совсем не мечта. Потому что система отбора, так сказать, будущих резидентов вполне отработана. Тем более, что тут же есть прямая связь: как правило, юрсектор переключился на обслуживание IT-компаний. Поэтому отработаны довольно хорошие пакеты юридических услуг, которые позволяют достаточно быстро любому IT-стартаперу стать резидентом.
А что для этого нужно? Немного нужно. Значит, при Парке высоких технологий есть наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассматривает заявление на вступление в состав резидентов Парка высоких технологий. Там есть определенный пакет документов, который надо подготовить, подать. И, собственно говоря, достаточно оперативно это рассматривается.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Все быстро, да?
Дмитрий Крупский:
Очень быстро.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Но что из определенных условий? То есть вот я знаю, даже бытует мнение, что сейчас есть какой-то даже некий образ человека, который вполне может быть успешным со своей идеей. Это молодой человек необязательно с золотым запасом приходящий.
Алена Родовская:
Без рубля в кармане.
Татьяна Савчик:
Да, тем не менее он приходит со своей уникальной идеей в IT-сферу и вот становится миллионером. Насколько это соответствует действительности?
Дмитрий Крупский:
Я думаю, что для IT – это в основном соответствует действительности. Почему? Потому что опять-таки занятие IT-бизнесом не требует крупных капиталовложений и материальных затрат. Здесь достаточно просто все: если у тебя есть команда IT-специалистов, есть у тебя достаточно интересная бизнес-идея, значит ты довольно быстро выходишь там на различного рода площадки, типа там App Store и прочее. Значит, либо находишь некоего, так сказать, крупного игрока, которому твое приложение нужно. Получаешь от него заказ и буквально в считанные какие-то там, я не знаю, там от полугода до двух-трех лет ты вполне можешь стать успешным миллионером.
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