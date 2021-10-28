«Никакой отбор не нужен». Как попасть на службу во внутренние войска?

Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех – защищать страну. Войсковая часть 3310 начала свою историю с далекого 1932 года. Одной из главных задач, решаемых частью, тогда была ликвидация неразорвавшихся авиационных боеприпасов. В 90-е войсковая часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечение безопасности высших должностных лиц нашего государства и иностранных государств в Национальном аэропорту Минск. О том, как пополнить ряды защитников узнали в студии программы «Большой город» на СТВ у Андрея Бурого, заместителя командира по идеологической работе в/ч 3310. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, на каких участках бойцы вашей части выполняют охрану общественного порядка?

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310:

Одной из задач, возложенных законодательно на внутренние войска, является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, и данную задачу выполняют наши патрульные подразделения. Выполняют они данную задачу в Борисове, Жодино, Солигорске, поселке Боровляны, который тоже скоро станет городом, и в поселке Ждановичи. А также в любом другом городе, где потребуется наше участие. Юлия Алексеюк:

Сложно ли попасть на службу к вам? Андрей Бурый:

Попасть на службу во внутренние войска несложно. Прежде всего необходимо хотеть туда попасть, желать служить и не иметь проблем с законом. Это всегда было главным критерием. Юлия Алексеюк:

Как можно пройти отбор?

Андрей Бурый:

На самом деле никакой отбор не нужен. Военный комиссар призовет молодого человека, он является в территориальную комиссию, проходит медицинскую комиссию, то, что еще необходимо пройти, а дальше уже представители нашей воинской части приезжают, беседуют и призывают. Проходят службу у нас. Внутренние войска берут свою историю с далекого 1918 года. Как вы уже отметили, войсковая часть 3310, тогда это был 22-й отдельный батальон местной ПВО, была образована в довоенном 1932 году, и на сегодня наше соединение является вторым по возрасту – если так можно сказать, в следующем году мы будем праздновать 90-летие – соединением во внутренних войсках. Поэтому отсюда и почетная служба. Одно из старейших соединений во внутренних войсках, выполняют практически все задачи, возложенные законодательством на войска, подразделения нашей части.

Юлия Алексеюк:

Чему учат солдат? Андрей Бурый:

Ничему такому, что можно увидеть в голливудских боевиках, мы не учим. Мы учим солдата изначально, когда он к нам приходит, азам. Это начальная военная подготовка. А затем выполнению своих должностных обязанностей. Как я уже говорил, у нас есть патрульные подразделения по выполнению задач по охране общественного порядка, есть конвойные подразделения по охране объекта, есть подразделение саперно-пиротехническое, там только контрактники служат. Но все равно пополняется в итоге, в том числе и нашими солдатами, которые довольно массово желают остаться на контракт. Есть подразделения специального назначения, учебные подразделения по подготовке младших командиров. И, исходя из той специфики, куда боец после прохождения учебного сбора с новым пополнением попадает по программе боевой подготовки, соответственно, и идет его обучение. Если это стрелковое подразделение, значит ему нужно больше упор на охрану объекта. Если это патрульное подразделение, значит ему больше подготовка по охране общественного порядка. Подразделения специального назначения, там больше выполнение задач специального назначения, огневая подготовка, рукопашный бой, физическая подготовка в общем. Юлия Алексеюк:

Вы как человек, который воспитал не одно поколение молодежи, какие качества можете выделить у современного поколения?