«Обеспечено жильём 853 многодетные семьи». Сколько квартир построили за год в Витебской области?

Новости Беларуси. В Витебской области в 2021 году построили более двух с половиной тысяч квартир общей площадью 216 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом областном центре жилье активно возводится в микрорайоне «Черемушки». Многоэтажки здесь строят для нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Разрастаются» и районные центры. Кроме таких крупных городов, как Орша и Полоцк, активно строится Лепель, Глубокое, Бешенковичи. В Витебской области акцент – на строительстве арендного жилья. За 2021 год возвели 224 квартиры за счет средств регионального бюджета и предприятий.

Андрей Пшонко, начальник управления жилищной политики и инвестиций комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

Очень важный показатель – у нас в стране уделяется внимание строительству жилья для многодетных семей. За девять месяцев у нас обеспечено жильем 853 многодетные семьи. И направлены на строительство более 1 200 многодетных семей, которые частично в этом году получат собственные квадратные метры, частично в следующем.