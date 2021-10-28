«Дали подержать в руках настоящий автомат». В этой войсковой части проводят дни открытых дверей и приглашают даже школьников

Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех – защищать страну. Войсковая часть 3310 начала свою историю с далекого 1932 года. Одной из главных задач, решаемых частью, тогда была ликвидация неразорвавшихся авиационных боеприпасов. В 90-е войсковая часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечение безопасности высших должностных лиц нашего государства и иностранных государств в Национальном аэропорту Минск. О том, как пополнить ряды защитников, узнали в студии программы «Большой город» на СТВ у Андрея Бурого, заместителя командира по идеологической работе в/ч 3310. Юлия Алексеюк, ведущая:

Вы проводите дни открытых дверей. Расскажите, что на них могут узнать посетители?

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310:

9 октября этого года мы проводили день открытых дверей в нашем соединении, приглашали туда всех желающих из Минского, Логойского, Смолевичского районов, а также направляли приглашения в школы Минска. Что мы хотели показать детишкам? Мы школьников приглашали. Во-первых, детям интересно то, чего они не знают, это что-то новое. Служба в армии, они с ней не знакомы, им это интересно, они посмотрели быт, условия проживания солдата, посмотрели технику, вооружение, это очень интересно, особенного, когда никогда раньше этого не видел. Полазили по ней, повключали, понажимали все, дали подержать в руках настоящий незаряженный автомат, пулемет, попробовали солдатской каши. Плюс, мы показали видеофильм о нашем соединении и факультете внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, который готовит офицерские кадры для внутренних войск.