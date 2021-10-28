«Специализированная программа для развития женского бизнеса». Почему это выгодно, рассказал представитель крупного банка

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александр Шестиловский, директор департамента малого и среднего бизнеса одного из ведущих банков страны:

К нам регулярно приходят клиенты с идеями. Но каждая идея фильтруется с точки зрения реализуемости. Потому что, в большинстве своем, стартап требует неких инвестиций. И для нас это потенциальный клиент. В первую очередь, мы опять же предлагаем определиться окончательно с тем, какой размер бизнеса хочет видеть клиент по итогу. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А давайте сейчас поможем Анастасии, будущему предпринимателю. Вот самые большие ошибки, главные ошибки, которые совершают юные предприниматели, приходя к вам с бизнес-идеей, после которой вы четко понимаете, что нет? Вы в любом случае вежливо укажете им на дверь. Вот чтобы она понимала, к чему ей готовится.

Александр Шестиловский:

Ну Анастасии, во-первых, нужно готовиться основательно. Нужно все-таки сформировать свою идею окончательно: чего она хочет достигнуть, что она хочет получить на выходе после реализации идеи. Опять же нужно понимать, какие ресурсы ей потребуются для реализации идеи. Что касается нашего банка, мы готовы помогать предпринимателям. В том числе наших клиентов мы обучаем. То есть учим ведению бизнеса, то есть здесь банк выступает как партнер. Мы рассказываем все нюансы, которые могут быть опять же при подаче заявки на кредит, то есть на какие моменты необходимо обратить клиенту внимание. Что касается стартап-клиентов, в большинстве своем потенциальный клиент, именно стратап, они боятся обращаться в банк за кредитом. Потому что сформировалось такое мнение, что банк в обязательном порядке потребует залог, который заберет в любом случае вне зависимости от того выплатит клиент кредит, либо нет. Это не так. На самом деле, сегодня банки предоставляют финансирование и без обеспечения в определенных суммах. Но опять же нужно рассматривать весь проект в целом.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть это далеко не фейк, что человек может начинать свое дело даже вот без банального рубля в кармане, да? Александр Шестиловский:

Да. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько денег бизнесмен может получить на бизнес, и получает он наличными деньгами на руки или под покупку какого-то определенного, допустим, оборудования.

Александр Шестиловский:

Смотрите, сегодня в банковской системе довольно обширные предложения инструментов финансирования. В том числе и в банке, который я представляю. Это инструменты инвестиционного кредитования и кредитования в текущую деятельность, в том числе овердрафтное кредитование для закрытия краткосрочных разрывов. Также банки предоставляют гарантии. И здесь необходимо будет предпринимателю, либо юридическому лицу определиться, на какие цели необходимы те или иные финансовые ресурсы. Потому что, если мы говорим о финансировании в текущую деятельность, то это, в основном, кредитование до трех лет. Лимит финансирования, если говорить про наш банк, составляет до 50 % прогнозируемой годовой выручки. Если мы говорим про инвестиции – это финансирование на семь лет. Размер кредитования – до семи миллионов. Опять же все будет зависеть от обеспечения – есть оно либо нет. От срока кредитования, потому что семь лет – это максимальный срок. Татьяна Савчик:

Есть еще какие-то льготные программы, правильно? Чем они отличаются?

Александр Шестиловский:

Есть льготные программы. Опять же по льготным программам обычно ставка кредитования ниже. Сегодня банки Республики Беларусь плотно работают с такими партнерами, проверенными финансовыми институтами, как Банк развития Республики Беларусь, Всемирный банк. Опять же фонд поддержки предпринимательства предоставляет финансирование на льготных условиях. Либо предоставляет гарантии, либо покрывает часть процентов по кредиту предоставленному. Это мы говорим о льготах в плане процентной ставки. Также могут быть, индивидуально рассматриваться графики погашения. Может обсуждаться отсрочка погашения основного долга. То есть с предпринимателем можно обсудить возможность, что он первый год гасит проценты, основной долг начинает гасить через год. На самом деле, ставки финансирования могут колебаться от одной тысячной процента. Есть партнерские программы, где участвуют опять же партнеры в ставке кредитования. И для клиента, который получает кредит, ставка получается практически бесплатно. Если мы говорим, скажем так, не о чисто об инвестициях, скажем, об экономии средств индивидуального предпринимателя.

Алена Родовская:

Помогаете ли вы им выбрать более выгодные программы? Или все-таки ваша задача – ваша задача, а не знаешь – так плати. Александр Шестиловский:

Несомненно мы помогаем выбрать, мы рассказываем все условия. Опять же условия зависят от каждой конкретной ситуации. Бывают ситуации, когда клиент хочет получить кредит быстро, но с минимальным пакетом документов. Алеся Лакина:

А какой пакет документов нужен? Бизнес-план нужен, правильно? Александр Шестиловский:

Бизнес-план нужен не всегда. По размерам финансирования от 1 миллиона белорусских рублей – это обязательно. До 1 миллиона белорусских рублей мы можем рассмотреть сделку без бизнес-плана. Опять же мы должны смотреть на условия каждого конкретного финансового учреждения. Везде они разные. Каких-то обязательных условий, которые будут одинаковы во всех банках, нет. Будет всегда разный процент собственного участия. Сегодня стандартный минимальный процент собственного участия – это порядка 30 %, если мы говорим о стартапе. Алена Родовская:

У вас есть эти 30 %, Анастасия?

Анастасия Лукутина, будущий предприниматель:

Это коммерческая тайна. Александр Шестиловский:

Если мы говорим о каждом конкретном банке, если мы рассматриваем финансовое учреждение, которое я представляю, у нас есть специализированная программа для развития женского бизнеса, где размер собственного участия снижен до 10 %. Поэтому нужно подходить к выбору финансирования осознанно и промониторить рынок. Потому что каждый банк будет предлагать, в любом случае, самые лучшие условия, чтобы им завлечь клиента. Алена Родовская:

Кто может помочь начинающему бизнесмену разобраться во всех этих тонкостях банковского кредитования? Кто, Оля?