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Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиков P. Diddy

09 сентября 2025 11:08
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Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиков P. Diddy-0

Американский рэпер P. Diddy заподозрен в причастности к убийству Тупака Шакура. Подсудимый, Дуэйн Кит Дэвис, заявляет, что исполнитель якобы предлагал миллион долларов за устранение Тупака и Шуга Найта. Об этом пишет ТАСС.

Это случилось после того, как произошел конфликт участника банды Орландо Андерсона, племянника Дэвиса, с Тупаком после боксерского поединка в сентябре 1996 года.

Через пару часов после драки Тупак был застрелен из машины и скончался в больнице. Шуг Найт тоже был ранен, но остался жив. В ходе судебного разбирательства были выдвинуты дополнительные обвинения: P. Diddy якобы похвастался, что организовал это нападение и оплатил машину, из которой были произведены выстрелы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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