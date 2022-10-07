Вплоть до уголовных дел. Прокуратура и КГК начали проверку ценников в магазинах
Новости Беларуси. В нашей стране главной экономической темой остается Директива Президента «О недопустимости роста цен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отправляясь в магазин, белорусы должны не считать деньги у полок с товаром, а покупать то, что хочется. Но в последнее время желания и возможности расходятся, а в конечном итоге в этой рыночной игре страдает обычный покупатель.
Под прицел рабочей группы попали свыше 50 товаров, которые отобрали в случайном порядке. Нарушений в ценообразовании в двух магазинах выявлено не было. Впрочем, прокуратура держит ситуацию на контроле.
Инна Дерман, заместитель прокурора Кобринского района:
По фактам увеличения стоимости реализуемой продукции при обращении граждан или юридических лиц по данному вопросу и при получении сведений будет дана принципиальная оценка каждому факту. Приняты строгие меры прокурорского реагирования. Вплоть до возбуждения уголовных день.
Вполне ожидаемо, что сегодня среди контролеров и народные избранники. Внимание депутаты в первую очередь уделяют самым ходовым товарам. Сегодня это овощи, которыми белорусы активно закупаются на зиму.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы обратили внимание, что картофель, который, как говорят, самый что ни на есть востребованный продукт, – цена варьируется от 70 копеек до рубля. При этом обратили внимание, что если продают фермеры (юридическое лицо), то и цена идет меньше.
О недопустимости роста цен Александр Лукашенко заявил накануне во время совещания.
Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен
За выполнением поручения уже следит прежде всего Генеральная прокуратура.
Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Позиция контролирующих органов ясна и понятна. И может, кто-то скажет, что она уж очень жесткая по отношению к владельцам торговых точек. Однако интересы простого человека – приоритет. Белорусы должны знать: они живут в государстве, где социальная справедливость превыше всего.
Не обошлось без замечаний. Как магазины исполняют директиву «О недопустимости роста цен»?