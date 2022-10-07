Вплоть до уголовных дел. Прокуратура и КГК начали проверку ценников в магазинах

Новости Беларуси. В нашей стране главной экономической темой остается Директива Президента «О недопустимости роста цен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отправляясь в магазин, белорусы должны не считать деньги у полок с товаром, а покупать то, что хочется. Но в последнее время желания и возможности расходятся, а в конечном итоге в этой рыночной игре страдает обычный покупатель.

Под прицел рабочей группы попали свыше 50 товаров, которые отобрали в случайном порядке. Нарушений в ценообразовании в двух магазинах выявлено не было. Впрочем, прокуратура держит ситуацию на контроле.