Не обошлось без замечаний. Как магазины исполняют директиву «О недопустимости роста цен»?

Новости Беларуси. В нашей стране главной экономической темой остается Директива Президента «О недопустимости роста цен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отправляясь в магазин, белорусы должны не считать деньги у полок с товаром, а покупать то, что хочется. Но в последнее время желания и возможности расходятся, а в конечном итоге в этой рыночной игре страдает обычный покупатель. Наши корреспонденты работали вместе с контролирующими органами во всех регионах.

– Хотелось бы, конечно, ниже цены.

– Трудно наблюдать, потому что они растут, эти цены, как грибы.

Приходится ходить в магазины, где ценник чуть дешевле. Либо ходить в оптовые магазины, чтобы оптом на месяц.

Это голоса простых белорусов, которые обычно ходят в магазин, но, как показывает практика, за товарами с необычными в последнее время ценами. Молоко, хлеб, курица, крупы, овощи, фрукты. Список подорожавших продуктов можно продолжать бесконечно. Цифры выросли на всех ценниках.

– Аналогичное молоко было вчера в продаже?

– Да, это молоко было.

– Цена была аналогичная?

– Думаю, что да.

– «Думаю» – это мало. Мы перепроверим.

Ревизоры работают по всей стране. Со вчерашнего дня ни на копейку ценник не должен повышаться. Это касается всех товаров. В первую очередь – продовольственных.

Вадим Волович, первый заместитель председателя КГК Витебской области:

Мы оперативно довели требования Президента Республики Беларусь до местных органов власти, до торговых объектов и производителей. Довели, что цены не должны повышаться с 6 октября. И совместно с финансовой милицией нашей начали выемку документов.

Не обошлось без замечаний в Гродно. Стоимость вчерашних акционных белорусских шоколадок во время масштабной проверки 7 октября оказалась на несколько копеек, но все же выше. В магазине сослались на техническую проблему.

Татьяна Слабыш, заместитель председателя КГК Гродненской области:

Контролеров заинтересовала именно позиция товара, который реализовывался ранее до сегодняшнего дня по акции. Акция была отменена. На сегодня ценники, которые выставлены на реализуемый товар, не изменены. На данный момент были запрошены документы, ситуация эта изучается. А вот мнения самих покупателей по поводу ценообразования разделились.

Сыр дорогой, если честно. Редко, но беру.

Хорошая пенсия у меня, и цены устраивают. Но, конечно, желательно, чтобы каждый день не менялись.

А это магазин шаговой доступности в Кобрине. В рандомном порядке изымают ценники на товары отечественных производителей и сверяют с накладными. Максимальная торговая надбавка не должна превышать 30 %.

Яблоко заславское, розничная цена – 1,93 рубля. По накладной факт роста цен не установлен.

Если поставщик повышает цену, мы с этим поставщиком просто не работаем. При получении товара каждый день мы плотно отслеживаем эти цены. Если есть повышение – регулируем торговой надбавкой.

А это уже крупный кобринский супермаркет – подход проверки тот же. Рабочая группа анализирует не только социально значимые товары – в поле зрения весь спектр отечественных продуктов: от сезонных овощей до детского питания. Профсоюзы мониторят цены на протяжении года. Их сведения – лакмусовая бумажка в ценообразовании.

Людмила Ботвич, председатель Кобринского городского объединения профсоюзов:

Рост цен происходит за счет смены производителя и поставщика. А так, если это одинаковый набор товаров и продукция, например, Кобринского маслосырзавода, цена, как правило, одинаковая.

Замечаю, но жить-то надо, приспосабливаемся.

Я из России и здесь только месяц. Не знаю, как цены изменились, но дешевле, чем в других странах.