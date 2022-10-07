«Доказательство того, что нас ценят». Чем наградили лучших работников сферы культуры Минской области?

Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в центральном регионе чествовали лучших работников культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им вручили почетные грамоты и благодарности.

Актеры, музыканты, художники, работники музеев, библиотек и деятели искусств. Около тысячи представителей творческих профессий собрались в Молодечненском дворце культуры. Для гостей подготовили программу: выступления коллективов, работали фотозоны, исторические выставки.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

В Минской области работает порядка 8 000 работников культуры, порядка 40 человек поданы на спецфонд Президента одаренной молодежи. То количество наград, которое есть на областном празднике, уже говорит о том, что в Минской области работают самые талантливые и самые профессиональные работники.

Людмила Рощина, актриса Минского областного драматического театра:

Счастлива, очень мне это приятно. Очень приятно, когда твое дело, твоя работа отмечаются, когда собирается столько людей.

Вероника Нехайчик, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома:

Праздник – это доказательство того, что нас ценят и нас видят, несмотря на то, что мы всегда на работе и порой работа сотрудника культуры не всегда видна. Это может быть художник где-то за мольбертом, это работник сцены, это тот же уборщик в доме культуры. И все они причастны к тем праздникам, которые мы создаем.