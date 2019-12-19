«Вписать новые инструменты, тот же блокчейн». Ипатов рассказал, какие законы будут менять

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: С учётом того, что прошла парламентская кампания – очень непростая, очень сложная, очень нервная, с массой грязи, с массой инсинуаций – в этом плане, в том числе, какие ещё законодательные акты мы должны принять? Потому что очень часто бывают нормы, которые, вроде бы, и прописаны в законе, но они не работают. Вот как быть с пакетным, скажем так, что делать с тем же Интернетом, где многие вещи, по сути, просто безнаказанные на сегодняшний день?

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Вы затронули такой важный вопрос. Это задачи нового парламента. Вообще, они очень многогранны, на самом деле, потому что парламент у нас сформирован и именно в период сессии, то есть сессия продолжается – один парламент закончил свою работу – созыв, второй начал. И наш Национальный центр законодательства и правовых исследований уже сформировал план работы на следующий год, на 2020-ый, который находится на рассмотрении в Администрации Президента. И очень много вопросов поставлено, задач поставлено в этом плане.

В том числе, одна из задач – это наша информационная сфера. Если взять узкий сегмент, там много новых идей в сфере обеспечения прозрачности бизнеса, создания дальнейших нормальных условий для ведения бизнеса, вопросы уголовной, административной ответственности. Но в части информационной, конечно же, важное, первое – это закон, профильный наш закон об информации, информатизации и защите информации. Он настолько уже устарел даже терминологически, что сегодня уже специалисты говорят, что необходимо к нему, конечно, подступаться.

Но сфера очень сложная. Очень сложная, поскольку Интернет регулировать уже многие пытались. Но по пути блокировки идти – это самое простое. Уже неоднократно заявлялось, что это не наш путь. Необходимо обеспечить надлежащий уровень правового регулирования. Поэтому проектом предусматривается разработка концепции соответствующего законопроекта, чтобы уже туда вписать те новые инструменты, тот же блокчейн, что сегодня является новеллой для нашего законодательства. Базы данных – открытые, большие базы данных. То есть это всё необходимо прописать. И именно с этой точки зрения необходимо принять активное участие, конечно же, всем, кто разбирается в этом вопросе. Начиная от специалистов IT и заканчивая юристами.