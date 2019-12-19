Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

Живое воплощение счастья и радости в доме в 2020 году, по версии астрологов – крыса. Как правило, безгранично такому подарку радуются дети. Как решиться обзавестись таким питомцем, рассказываем в программе «Большой город».

Девочка:

Они очень миленькие и малюсенькие. Я люблю маленьких. Как говорится, устами ребёнка глаголет истина. У семьи уже был дома грызун — мышонок Шушик. Стал лучшим другом. Девочка уверена: если родители подарят ей такого пушистого зверька снова, следующей год будет для неё по-настоящему счастливым.

Девочка:

Они добрые. И мама – она, вообще, ненавидит крыс и мышек. Но когда она увидела Шушика, она говорит: «Всё! Эта крыса нам нужна!» Владимир Васюкевич, старший продавец-консультант зоомагазина:

Удачу, богатство, здоровье.

О хороших качествах и неприхотливости декоративных крыс говорят и продавцы. Это отличный подарок. Тем более что есть селекционные новинки. Так называемые сфинксы. Владимир Васюкевич:

Очень миролюбивые, очень отзывчивые, поэтому постоянно требуют общения с людьми. Можно её даже под наблюдением выпускать по квартире.