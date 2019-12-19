«Будут и устрицы, будет и глинтвейн»: чем порадуют новогодние ярмарки в Минске?

Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Уже две больших городских ярмарки начали свою работу. Это «Колядный Кирмаш» на площадке возле Двора спорта на проспекте Победителей, 4 и на Октябрьской площади. В прошлом году мы изменили формат организации таких ярмарок, приобретя новое оборудование – так называемые, соты. Оно понравилось минчанам. И в текущем году будет в том же формате ярмарка на Октябрьской площади. А возле Дворца спорта будет 35 типовых деревянных домиков с новогодними украшениями. На самом деле, будут и устрицы, будет и глинтвейн. Для того чтобы, если погода будет плохая, можно будет согреться. Будут и драники, блинчики с различными начинками, тот ассортимент, который сформирован для того, чтобы и перекусить и приобрести сувениры.