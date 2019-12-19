«Будут и устрицы, будет и глинтвейн»: чем порадуют новогодние ярмарки в Минске?

Где будут работать новогодние ярмарки, и что на них можно будет купить, рассказываем в программе «Большой город».
Где будут работать новогодние ярмарки, и что на них можно будет купить, рассказываем в программе «Большой город».
Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Уже две больших городских ярмарки начали свою работу. Это «Колядный Кирмаш» на площадке возле Двора спорта на проспекте Победителей, 4 и на Октябрьской площади. В прошлом году мы изменили формат организации таких ярмарок, приобретя новое оборудование – так называемые, соты. Оно понравилось минчанам. И в текущем году будет в том же формате ярмарка на Октябрьской площади. А возле Дворца спорта будет 35 типовых деревянных домиков с новогодними украшениями. На самом деле, будут и устрицы, будет и глинтвейн. Для того чтобы, если погода будет плохая, можно будет согреться. Будут и драники, блинчики с различными начинками, тот ассортимент, который сформирован для того, чтобы и перекусить и приобрести сувениры.
Многие организации частной формы собственности обращаются в Мингорисполком для получения разрешения на организацию ярмарок. И ярмарки такие будут практически по всему городу. У них у всех одна тематика – рождественская либо новогодняя. Помимо частных компаний, также и администрации районов проведут свои ярмарки. И всегда это Дед Мороз, Снегурочка, Ёлка, хорошее настроение, аттракционы, на некоторых – катание на санях, фотозоны.
Возле Дворца спорта будут установлены и аттракционы. Бесплатно можно будет сфотографироваться с Делом Морозом и Снегурочкой. Такие же фотозоны организуют и крупные магазины города. Они тоже интересные и стильные. Ярмарки возле Дворца спорта и на Октябрьской площади будут работать целый месяц.