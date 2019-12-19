Нацбанк и бизнес-инкубатор ПВТ запустили проект по повышению цифровой грамотности

Новости Беларуси. Как не стать жертвой киберпреступников? Нацбанк и бизнес-инкубатор ПВТ дали старт совместной образовательной инициативе. На базе Парка высоких технологий эксперты обсудили тренды повышения цифровой грамотности в финансовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как защитить свои персональные данные и обезопасить себя от мошенников, рассматривали на конкретных примерах. Особенно актуальная проблема – использование в мошеннических схемах платежных банковских карт.

Елена Куранова, специалист управления цифровых технологий Национального банка Беларуси:

Самая важная, наверное, рекомендация – никому, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личные данные карточек. Нельзя сообщать персональные данные. Самое главное – надо быть нацеленным и понимать, что, если кто-то завладеет вашими данными, он сможет сделать абсолютно все с вашими финансами: оплатить какой-то товар, перечислить деньги.

Самые распространенные схемы – это сеансовые пароли, передача сеансовых паролей, передача данных, вишинг, когда мнимый сотрудник банка, мошенник, представляется работником банка либо службы безопасности и таким образом выманивает данные у клиента.