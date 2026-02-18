Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Спартаком» в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Зубры» на домашнем льду принимали московский «Спартак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе дружины представляют Западную конференцию. Правда, белорусский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф лиги. Их сегодняшние оппоненты продолжают борьбу за путевку в следующий раунд. Команды со старта показали неуступчивую борьбу – первая треть так и осталась безголевой.

Счет в поединке на 27-й минуте открыл нападающий гостей Александр Беляев. Долго ждать ответа не пришлось, минчане ответили трижды. Вадим Мороз, Вадим Шипачев и Тай Смит последовательно реализовали большинство и обеспечили преимущество нашей дружине. А в заключительной 20-минутке Виталий Пинчук, Даниил Липский и Ксавье Уэлле довели перевес до разгромного. Крупная виктория осталась за «Динамо» – 6:1.

Эта победа стала для столичного клуба четвертой в пяти последних матчах. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в субботу, 21 февраля, на выезде против действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского «Локомотива».