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Минский СКА обыграл «Чеховских медведей» в СЕХА-лиге

18 февраля 2026 20:04
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Гандболисты минского СКА на домашней площадке одолели «Чеховских медведей» в СЕХА-лиге. Противостояние прошло в плотной борьбе, интрига сохранялась на протяжении всей дуэли, а исход встречи предрешили нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее итоговую викторию с минимальным перевесом праздновали подопечные Дмитрия Никуленкова – 34:33. В составе победителей самым результативным стал Кирилл Рабчинский, который 11 раз поразил ворота гостей. 

19 февраля лидер розыгрыша «Мешков Брест» сыграет на выезде с «Виктором». Предварительный этап завершится 2 марта, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.

# Гандбол

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