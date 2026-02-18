Минский СКА обыграл «Чеховских медведей» в СЕХА-лиге

Гандболисты минского СКА на домашней площадке одолели «Чеховских медведей» в СЕХА-лиге. Противостояние прошло в плотной борьбе, интрига сохранялась на протяжении всей дуэли, а исход встречи предрешили нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее итоговую викторию с минимальным перевесом праздновали подопечные Дмитрия Никуленкова – 34:33. В составе победителей самым результативным стал Кирилл Рабчинский, который 11 раз поразил ворота гостей.

19 февраля лидер розыгрыша «Мешков Брест» сыграет на выезде с «Виктором». Предварительный этап завершится 2 марта, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.